Yılmaz Kurt hayata veda etti

‘Yarasa Adam’, ‘Kader Arkadaşı’, ‘Süper Selami’ gibi filmlerde rol alan sinema ve tiyatro oyuncusu Yılmaz Kurt, 82 yaşında İzmir'de vefat etti.



Kurt, 1962’de sinemada başladığı kariyerini 20 yıldır tiyatroda sürdürüyordu.



İsmail Gülnar Tiyatrosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, gerçek adı Bilal Maksutoğlu olan Türk sinema ve tiyatrosunun önemli isimlerinden Yılmaz Kurt’un yaşama veda ettiği bildirildi.



Son 16 yıldır İsmail Gülnar Tiyatrosu’nda oyuncu olarak görev yapan Yılmaz'ın, 13 Şubat tarihinde turnede olan tiyatronun Fethiye'deki oyunundan önce rahatsızlanarak Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.



Açıklamada, oyuncunun daha sonra Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledildiği, bu sabah hastanede vefat ettiği ifade edildi.