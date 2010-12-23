-YILMAZ: İSTİHDAM KONUSUNDA MUAZZAM BİR İLERLEME SAĞLADIK TBMM (A.A) - 23.12.2010 - Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, 2010 yılında istihdam konusunda önemli ilerleme sağlandığını söyledi. TBMM Genel Kurulunda, 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın maddeleri üzerinde görüşmeler devam ediyor. Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Yılmaz, işsizliğin azaltılması için yapılan çalışmalarla 2010 yılında 2 puanlık bir ilerleme kaydederek, 950 bin binin üzerinde kişiye istihdam sağlandığını ifade etti. Bu istihdamın büyük bölümünün tarım dışı olduğunu anlatan Yılmaz, ''2010 yılında istihdam konusunda muazzam bir ilerleme sağladık. Bunu, kamu ve özel sektör yatırımları ile izah edebiliriz'' dedi. Yılmaz, 2011 yılında da bu eğilimin devam etmesini beklediklerini söyledi. Yılmaz, başka bir soruyu yanıtlarken 2002 yılında asgari ücretin 184 lira olduğunu ve bununla 9 mutfak tüpü alınabildiğini, şimdi ise asgari ücretin 599 lira olduğunu ve 11 mutfak tüpü satın alınabildiğini söyledi. MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır ve MHP'li bazı milletvekilleri, verilen örnekteki rakamların yanlış olduğu iddiasıyla Yılmaz'a tepki gösterdi. -''SİYASİ RÜŞVETİ ÇAĞRIŞTIRIYOR''- BDP Siirt Milletvekili Osman Özçelik, yerel sorunların yerelde çözülmesi gerektiğini savundu. Bu nedenle dünyada artık demokratik özerklik projelerinin geliştirildiğini belirten Özçelik, bu projeyi uygulayan ülkelerin ekonomik refah düzeyini de yükselttiğini ileri sürdü. MHP Niğde Milletvekili Mümin İnan, mahalli seçimlerde, iktidar partisi adayların ''iktidar ile el ele'' sloganlarının bir anlamda siyasi rüşveti çağrıştırdığını söyledi. İnan, AK Parti iktidarının, belediyelere yaklaşımında, ''iktidar ve muhalefet'' ayırımı yaptığını, bunun adaletsizliği doğurduğunu belirtti. CHP Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Hazineye borcunu ödemediğini, fahiş fiyattan kirli su verdiğini ifade etti. Belediyenin yeterince teftiş edilmediğini anlatan Ünsal, ''Mal varlığını açıklamayan tek büyükşehir belediye başkanı Melih Gökçek'tir'' dedi. AK Parti İstanbul Mİlletvekili İdris Güllüce, KÖYDES ve BELDES projeleri ile köy ve beldelerde yaşam standartlarının yükseltilmesinin hedeflendiğini ve çalışmaların başarılı şekilde yürütüldüğünü söyledi. Köylerde içme suyu ve yol çalışmalarının daha sağlıklı şekilde yürütüldüğünü belirten Güllüce, hizmet götürmekte güçlük çeken belde belediye başkanlarının da rahat nefes aldığını ifade etti. BDP Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal, İçişleri Bakanlığının, eylemlerde biber gazı kullanmasının maliyetini sordu. Birdal, iki ilçenin il yapılmak istendiğini, sorunun güvenlikle çözüleceğine inanılan bir mantalitenin bulunduğunu kaydederek, ''İnanılıyor mu dayatılıyor mu?'' diye sordu. MHP Mersin Milletvekili Kadir Ural, devlete araç satın alma yerine, kiralama yönteminin uygulanmasını eleştirdi. Ural, TBMM'de bir makam aracı için aylık bin 200 lira kira bedeli ödendiğini, araçların 3 yıllığına kiralanması halinde yaklaşık 45 bin liralık bir maliyet oluştuğunu söyledi. Kiralama için ödenen parayla aracın mülkünün satın alınabileceğini kaydeden Ural, kiralamayla devlet hazinesinin zarara uğratıldığını ifade etti. Seçim bölgesi Mersin'de Kürtçe şarkı söylemediği için bir şarkıcının öldürüldüğünü ifade eden Ural, ''Bu kirli eller kime aitse Mersin'in, ülkemizin üzerinden çeksin'' dedi. Birdal tekrar, söz alarak, Mersin'deki olayı kınadıklarını, bunun, ''adli'' bir olay olduğunu, sanatçı arkadaşlarının, basın açıklaması yaparak, cinayetin böyle bir olay üzerinden olmadığını söylediğini kaydetti.