Yılmaz ile Monica nasıl tanıştı?

T24 - Ferzan Özpetek’in yeni filminde birlikte rol alacak olan Cem Yılmaz ve Monica Bellucci’nin yolu setten önce Roma yakınlarındaki bir plajda kesişti.



Cem Yılmaz, “Sonra Ağlayacağım” adlı yeni filmiyle ilgili konuşmak için geçtiğimiz ağustosta yönetmen Ferzan Özpetek’in Roma yakınlarındaki yazlığına gitti. İş ve tatili bir araya getiren Ferzan Özpetek, Cem Yılmaz ve senaristler, bir yandan plajda güneşlenirken bir yandan filmin detaylarını konuştular.





Beklenmeyen ziyaretçi



İşte o günlerden birinde, Monica Bellucci de rol arkadaşı Cem Yılmaz’la tanışmak için plaja geldi. İki ay önce doğum yapmış olan İtalyan oyuncu denize girmedi ama rahat kıyafetleriyle kumlar üzerinde Yılmaz ve Özpetek’le uzun uzun sohbet etti. Ünlü komedyenin esprileriyle Bellucci’yi de çok güldürdüğü öğrenildi.





