T24 - Beşiktaş Belediyesi tarafından düzenlenen “Ustalara Saygı” toplantılarına paralel olarak gerçekleştirilen “Arşivlik Muhabbetler – Yeşilçam’ı Yaratanlara Saygı” gecelerinde bu hafta sanatseverler, unutulmaz Yılmaz Güney filmleriyle buluşacaklar...





“Umut”, “Acı”, “Ağıt”, “Arkadaş”, “Seyyit Han”, “Sürü”, “Endişe”, “Yol”un da aralarında bulunduğu yüzün üzerinde filmle yalnızca Türk seyirci için değil, dünyadaki izleyiciler için de özel değerler taşıyan yapıtlara imza atan, saygın ödüller kazanan Yılmaz Güney için gerçekleştirilecek etkinlik, Faruk Şüyün tarafından hazırlandı.





“Yılmaz Güney’le 2 Saat” başlıklı toplantı, Ortaköy Kültür Merkezi’nde 8 Şubat Pazartesi akşamı saat 20.00’den itibaren takip edilebilecek.





Geceye, onunla aynı setleri paylaşan ustalar konuşmacı olarak katılacaklar. Bu konuklardan biri, Türk toplumunun çelişkilerini hisseden, yakalayan ve sinemasına başarıyla yansıtan Yılmaz Güney’in “Dağların Oğlu”, “Kahreden Kurşun”, “Kan Gövdeyi Götürdü”, “Aslanların Dönüşü” “Çirkin Kral”, “Silahların Kanunu” ve “Kovboy Ali” gibi ilk dönem filmlerinin yönetmeni Yılmaz Atadeniz. Ona “Çirkin Kral” lakabını takan Atadeniz’in arşivlik anılarını anlatacağı gecenin bir diğer konuğu, bir dönem Yılmaz Güney ile evli olan Nebahat Çehre. Güney’le birçok filmde birlikte rol alan Nebahat Çehre ile Yılmaz Atadeniz’in sohbetleri, etkinliğin renkli anlarını oluşturacak.

Yılmaz Güney’in rol arkadaşlarından sinemamızın duayenleri Nilüfer Aydan ve Suzan Avcı’nın da katılacakları etkinlikte gazeteci Arda Uskan ve Güney’le ortak projelere imza atan usta yönetmen

Temel Gürsu da yer alacak.Konukların sohbetlerine arşivci Yahya Karadaş’ın hazırladığı Yılmaz Güney’in unutulmaz filmlerinden görüntüler eşlik edecek.





Etkinlik: “Ustalara Saygı” - “Yeşilçam’ı Yaratanlara Saygı” toplantısı /

“Yılmaz Güney’le 2 Saat”

Düzenleyen: Beşiktaş Belediyesi

Tarih: 8 Şubat 2010 Pazartesi

Yer: Ortaköy Kültür Merkezi

Saat: 20.00

Bilgi için:

Faruk Şüyün 0533 4683063

Ortaköy Kültür Merkezi: Dereboyu Cad. 1 - Ortaköy

Telefon: (0212) 236 10 27