Yılmaz Güney'in filmleri TRT'de yasak

T24 - TRT'de halen Yılmaz Güney filmlerinin gösterilmediğini söyleyen Fatoş Güney, ''Filmleri TRT 6'da da yayınlanamıyor. Biz Kürtçe dublajlarını gerçekleştirdik, ama henüz yayınlanmıyor'' şeklinde konuştu.







Radikal gazetesinde yer alan habere göre, Adana Büyükşehir Belediyesi'nce bu yıl 18'ncisi gerçekleştirilen Uluslarası Altın Koza Film Festivali kapsamında 'Adanalı Sanatçılar Gecesi' düzenlendi. Aqualand Tesisleri'nde Adana şarkılarının seslendirildiği geceye, Adana Valisi Hüseyin Avni Coş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zihni Aldırmaz, Fatoş Güney ve Derya Alabora gibi isimlerle festival konukları katıldı. Geceye katılan konuklara kebap, şırdan, içli köfte ve şalgam gibi yöresel yiyecek ve içicekler ikram edildi.

Ali Şenozan'ın şarkılarıyla renk kattığı gecede Altın Koza A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sıtkı Özer de şarkı söyledi. Etkinlikte Ferhat Çelik ile Aynur Aksoy'un hazırladığı 'Yılmaz Güney Belgeseli' gösterildi. Belgesel gösterimi sırasında duygulanan Fatoş Güney, şöyle konuştu:

"Başbakan'ın sözü beni umutlandırmıştı. 'Yılmaz Güney'in filmlerine eğer kulak verilseydi, Türkiye bugün bu halde olmayabilirdi' demişti. Bundan yola çıkarak Yılmaz Güney'in özgürlüğünü konuştuğunu düşünmüştüm. Bu ne yazık ki hala mümkün değil. Güney'in filmleri TRT 6'da da yayınlanamıyor. Biz Kürtçe dublajlarını gerçekleştirdik, ama henüz yayınlanmıyor. En kısa zamanda devlet televizyonlarında Yılmaz Güney filmlerini görmek istiyoruz.

Yılmaz Güney, Türk sinema tarihinden silinmek istendi. 12 Eylül'de döneminde filmleri toplatıldı. 10 yıl boyunca filmlerinin gösterimi yasaklandı. Yeni kuşak onu hiç tanımadı. Eskiden sansür vardı. Festival filmleri bile baskı altında kalıyordu. Sanat toplum içindir ve sanatçı ülkesinin tanığıdır. Yılmaz Güney öyle bir sanatçıydı. O tüm yaşamını halkın kurtuluş mücadelesine adadı. Bunun herkes göze alamayabilir. Yılmaz Güney'in eserleri hala güncel. Yılmaz Güney, bugün Türkiye'de yapılmak istenen açılımı 30-40 yıl önce yapmak istediği için böyle bir muamaleye tabi tutuldu" dedi.





