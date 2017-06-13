Yılmaz Güney'in adı Paris'te yaşayacak

Frans’nın başkenti Paris’in 10. bölgesinde bir kavşağa Yılmaz Güney’in adı veriliyor.

Paris’teki Kürt Enstitüsü’nün yaptığı bir başvuruyu değerlendirmeye alan ve oybirliğiyle kabul eden 10. bölge belediyesi Yılmaz Güney’in adının verilmesini kararlaştırdı.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, “Square Yılmaz Güney” ya da “Jardin Yılmaz Güney” adı verilecek kavşağın açılış töreni, 30 Haziran günü saat 12.00’de yapılacak.

Espace Universel adlı bir derneğin düzenleyeceği törenle birlikte bir de afiş ve fotoğraf sergisi açılacak.

1982 yılında Cannes’da “Yol” filmiyle Altın Palmiye ödülünü kazanan Yılmaz Güney, hayatının son yıllarını sürgünde, kaçak yaşadığı Paris’te geçirmiş ve öldüğünde yine Paris’te bulunan ve dünyaca ünlü şair ve sanatçıların da yattığı Père Lachaise mezarlığına defnedilmişti.