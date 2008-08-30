Yılmaz Güney treni nasıl durdurdu?

Tuncel Kurtiz, Yılmaz Güney ile ilgili heyecan verici anılarından birini Karakalem Dergisi'ne anlattı.





İşte Tuncel Kurtiz'in ağzından Çirkin Kral'ın treni durdurmaya kadar varan macerası: "Nebahat Çehre'nin kafasına koyduğu rakı kadehine 25 metreden silahla ateş ediyor bir kulüpte. Bu olaydan sıkılan Nebahat kaçıyor evden, Eskişehir trenine biniyor. Yılmaz arabayla takip ediyor treni, bir yerde yakalıyor. Arabayı rayların üzerine koyuyor. Makinisler çarpmaya ramak kala durdurabiliyor treni. 'Kim bu i.ne' diyerek hışımla iniyorlar aşağı. Yılmaz 'İçerde bir emanetim var" diyor. Nebahat'i trenden indirip götürüyor." Nebahat Çehre de dergiye bu ilginç olayı kendi penceresinden anlattı: "Biz kardeşimle birlikte Eskişehir trenindeydik. Teyzemlere gidiyorduk. Eskişehir'e varmaya da az kalmıştı. Birden tren durdu. Bir süre sonra bizim kapı çalındı ve içeri Yılmaz Güney girdi. Çok şaşırdık. Bize 'Sizi ben götüreceğim. Eskişehir'e mi gidelim yoksa İstanbul'a mı dönelim' dedi. Sonra hep birlikte İstanbul'a döndük."





