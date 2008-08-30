T24 LogoT24 Logo
Magazin

Yılmaz Güney treni nasıl durdurdu?

Tuncel Kurtiz, Yılmaz Güney ile ilgili heyecan verici anılarından birisini Karakalem Dergisi'ne anlattı

30 Ağustos 2008 03:00

Tuncel Kurtiz, Yılmaz Güney ile ilgili heyecan verici anılarından birini Karakalem Dergisi'ne anlattı.


İşte Tuncel Kurtiz'in ağzından Çirkin Kral'ın treni durdurmaya kadar varan macerası: "Nebahat Çehre'nin kafasına koyduğu rakı kadehine 25 metreden silahla ateş ediyor bir kulüpte. Bu olaydan sıkılan Nebahat kaçıyor evden, Eskişehir trenine biniyor. Yılmaz arabayla takip ediyor treni, bir yerde yakalıyor. Arabayı rayların üzerine koyuyor. Makinisler çarpmaya ramak kala durdurabiliyor treni. 'Kim bu i.ne' diyerek hışımla iniyorlar aşağı. Yılmaz 'İçerde bir emanetim var" diyor. Nebahat'i trenden indirip götürüyor." Nebahat Çehre de dergiye bu ilginç olayı kendi penceresinden anlattı: "Biz kardeşimle birlikte Eskişehir trenindeydik. Teyzemlere gidiyorduk. Eskişehir'e varmaya da az kalmıştı. Birden tren durdu. Bir süre sonra bizim kapı çalındı ve içeri Yılmaz Güney girdi. Çok şaşırdık. Bize 'Sizi ben götüreceğim. Eskişehir'e mi gidelim yoksa İstanbul'a mı dönelim' dedi. Sonra hep birlikte İstanbul'a döndük."


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24