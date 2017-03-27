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Kültür-Sanat

Yılmaz Güney Sineması tamamen yıkıldı

Kayyım atanan belediye, üç farklı projenin olduğu bir anketle sinemayı yeniden imar edeceklerini duyurmuştu

27 Mart 2017 15:28

Batman’ın önemli simgelerinden biri olan Yılmaz Güney Sineması, ocak ayında çıkan bir yangınla kullanılamaz hale gelmesinin ardından tamamen yıkıldı.

2006 yılında Batman Belediyesi tarafından inşa edilen ve 11 Eylül 2016'da kayyum atanmasından sonra kapısına kilit vurulan sinema, geçen ocak ayında çıkan yangınla kül olmuştu.

DİHABER'in haberine göre önceki gün yıkımına başlanan sinema salonunun çatısındaki işlemlerin bitmesinin ardından içerisindeki malzemeler de taşındı. Son olarak bina kepçelerle tamamen yıkıldı. 

Binadan kalan molozlar kamyonlara yüklenip taşınırken, hurdacılar geride kalan demir parçalarını topladı. Bir dönem kültür ve sanat festivallerine ev sahipliği yapan sinema salonunun yerine ne yapılacağı bilinmiyor.

Anket çalışmasının sonuçlarına göre bu proje için çalışmalar başlatılacaktı

Kayyum atanan belediye, sinemayı yeniden imar edeceklerini duyurmuştu

Kayyım atamasından sonra internet sitesi üzerinden Yılmaz Güney Sineması'nın yeniden imar edileceğine dair bir anket çalışması başlatan Batman Belediyesi, üç farklı projeyi halka sormuştu. Sitede anket çalışmasının sonuçlanmasının ardından halkın seçmiş olduğu projenin çalışmalarının başlatılacağı belirtiliyor.

 

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