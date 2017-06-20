Yılmaz Güney romanı mahkemelik oldu

*K24

İnci Aral’ın Yılmaz Güney'i konu alan romanı Sevgili birkaç hafta öne okurla buluşmuştu. Çok geçmeden Yılmaz Güney’in eşi Fatoş Güney, kitabın konusunun kendi kitap taslağı ve senaryo çalışmalarından intihal yapıldığını iddiası ortaya çıktı ve Güney'in Aral'a dava açtığı haberi kamuoyuna duyuruldu. Fatoş Güney'in avukatı aracılığıyla yapılan açıklamada “Kırmızıkedi yayınevi tarafından Haziran 2017`de birinci basımı gerçekleştirilen, yazarı İnci Aral olan Sevgili isimli kitap, müvekkil Fatoş Güney’in ,yıllar önce yazar İnci Aral‘a aktardığı sözlü anlatım ve geçici olarak incelemesi için sunduğu yazılı eser niteliğindeki materyaller, müvekkile ait senaryo ve kitap taslağı kullanılmak sureti ile oluşturulmuş olup bu konuda müvekkilden hiçbir şekilde onay alınmamıştır. Müvekkil kitap basıldıktan sonra haberdar olmuştur" denildi.

Sözkonusu Sevgili kitabının yayıncısı Kırmızı Kedi yaptığı açıklamada "Yazarımız İnci Aral’ın yeni romanı Sevgili hakkında Yılmaz Güney’in eşi Fatoş Güney tarafından dava açıldığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz.Basından öğrendiğimiz kadarıyla, Fatoş Güney, İnci Aral’ın romanını kendisinden aldığı kaynaklarla hazırladığını iddia ederek dava açmıştır. Öncelikle belirtmek isteriz ki bu iddialar doğru değildir ve hem yayınevimizi hem de yazarımız İnci Aral’ı karalamak amacıyla ortaya atılmıştır. Hukuksal planda gerekeni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır" ifadelerine yer verdi.

Aynı açıklamada ayrıca "İnci Aral, Sevgili romanını hazırlarken bugüne kadar ulusal basında yayımlanan haberlere ve Yılmaz Güney hakkında yazılmış, hayatını ve çalışmalarını inceleyen kitaplara başvurmuştur. Söz konusu kitaplar zaten romanın sonundaki kaynakçada belirtilmiştir. Aksini söyleyenler iddialarını ispatlamak zorundadırlar” ifadelerinde bulundu.

* Bu haber ilk olarak K24'te yayımlanmıştır.