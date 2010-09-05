-YILMAZ GÜNEY ÖLÜMÜNÜN 26. YIL DÖNÜMÜNDE ANILDI DATÇA (A.A) - 05.09.2010 - Sinema Sanatçısı Yılmaz Güney, ölümünün 26. yıl dönümünde ''Datça Sinema ve Kültür Festivali'' kapsamında anıldı. Datça Amfi Tiyatro'da düzenlenen Yılmaz Güney'i anma etkinliğine, Agah Özgüç, Atilla Olgaç, Aytaç Arman, Baki Davrak, Burçak Evren, Çetin Tunca, Engin Ayça, Erol Günaydın, Eşref Kolçak, Fatoş Güney, Gülsen Tuncer, Hülya Uçansu, Nursel Köse, Safa Önal, Şerif Sezer, Tarık Akan, Vadullah Taş, Yılmaz Atadeniz gibi isimler katıldı. Melike Demirağ'ın mini konseri ile başlayan etkinlikte, Can Dündar'ın ''Çirkin Kral'' ve Ahmet Soner'in ''Adana-Paris'' belgeseli ile Yılmaz Güney'in ''Sürü'' filmi gösterildi. Etkinlikte ayrıca, Güney'in eşi Fatoş Güney, Tarık Akan ve Şerif Sezer sanatçının kişiliği, sanat yaşamı hakkında bilgi verdi. Tarık Akan, Güney anısına düzenlenen festivalde yer almaktan mutluluk duyduğunu belirterek, ''Sinema tarihinde Yılmaz Güney'in başına gelenlere bakıldığında, en büyük acıları bana göre Türkiye'de sanatçılar ve emekçiler çekmiştir. Sanat topluma ışık verir. Bu ışık, çağdaşlık ve demokrasidir. Modern bir dünyadır. Ama buna karşı olan zihniyet bu kişileri yok etmek için uğraşır'' dedi. Tiyatro ve sinema sanatçısı Erol Günaydın da Güney'i sevgi ve saygıyla andığını ifade ederek, ''Ben Yılmaz'ın film arkadaşı değil, ortağı oldum. Onunla beraber oturup uzun uzun sohbetler ederdik. Yılmaz, çocuk kalpli bir insandı. Duygusaldı, bir anda gözleri dolardı. Ben inanıyorum ki, Yılmaz, şurada bir yerlerde bizi seyrediyordur. Bizler onu her zaman yaşatacağız. Böyle güzel insanlar ölmez, ölmemelidir'' diye konuştu. Datça Sinema ve Kültür Festivali 9 Eylülde sora erecek.