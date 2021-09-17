Yılmaz Güney’in çektiği “Umut” filmi, açılış sahnesinin geçtiği Adana Tren İstasyonu'nda gösterildi

28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, film gösterimleri ve çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Yılmaz Güney'in kült filmi "Umut"un gösterimi Adana Tren İstasyonu'nda yapıldı. Filmin açılış sahnesinin çekildiği istasyondaki gösterime Fatoş Güney ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da katıldı. Etkinlikte ayrıca, Festival Yürütme Kurulu Üyesi Nebil Özgentürk'ün hazırladığı Yılmaz Güney belgeseli gösterildi.

Bianet'in haberine göre, "Umut" filmiyle ilgili hatıralarını anlatan Başkan Zeydan Karalar, "12 ya da 13 yaşındaydım. Yavaş yavaş bilinçleniyoruz, palazlanıyoruz. Umut'u seyrettiğimizde, film hüzünlü bir sona sahip olmasına rağmen, bizlere mücadele duygusunu, hırsını, kararlılığını verdi. Bütün olumsuzluklara, baskılara, haksızlığa, hukuksuzluğa ve kötülüğe rağmen direnmeyi öğretti. Kazanma umudunu hiç kaybetmemeyi öğretti. Ben o yıllardan bu yana öyle yaşadım ve mücadele ettim" diye konuştu.

"Umut filmi, Yılmaz'ın babasının hikayesiydi"

Etkinlikte söz alan Fatoş Güney ise ''Şu anda çok duyguluyum. Bu atmosfer bana 1970 yılını ve Yılmaz'la Umut'u çekmek için Adana'ya ilk gelişimizi hatırlattı. İçimi cız ettirdi. ''Umut'' filmi Yılmaz'ın babasının hikayesiydi. Gerçek yaşadığı bir olaydan çıkmıştı. Mucize bir film diye nitelendiriyorum. En ilkel şartlarda, en zor şartlarda, negatiflerin çok az olduğu, baskıyla çekilmiş bir film. Tük Sineması'nda bir mihenk taşıdır. Böyle etkinliklerde onu çok yakınımda hissediyorum. Halkının bağrına bastığını ve yaşattığını hissediyorum'' ifadelerini kullandı.

Film gösterimine, Yılmaz Güney'in kardeşi Yaşar Pütün ve Güney'in filmlerinin yapımcısı, yakın dostu Abdurrahman Keskiner de katıldı.