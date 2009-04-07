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Yılmaz Güney iddiam yok

“Cinemania” programına konuk olan Mahsun Kırmızıgül, Yılmaz Güney’in tahtına aday olduğu yönündeki söylemlere yanıt verdi.

07 Nisan 2009 03:00

Ömür Gedik’in sunduğu “Cinemania” programına konuk olan Mahsun Kırmızıgül, Yılmaz Güney’in tahtına aday olduğu yönündeki söylemlere yanıt verdi.

Kırmızıgül, “Bu açıklamalara çok kızıyorum. Çünkü benim dışımda gelişiyor bu olaylar. Yılmaz Güney, gerçekten bir döneme damgasını vurmuş, tabuları yıkan bir yönetmen. Onun yaşadığı çağ çok farklı, bizim yaşadığımız çok farklı. O saygı duyduğum ve çok sevdiğim bir yönetmen” dedi.

Bu tür benzetmeleri kuşku ile karşıladığının da altını çizen Kırmızıgül, “Bu benzetmeleri bile ben çok tehlikeli buluyorum. Bir tuzak gibi görüyorum aslında. Ben öyle bir şeyin iddiasında değilim. Hiçbir zaman da kendimi ona benzetmedim ama çok seviyorum, o başka” diye konuştu.

2 milyonu geçti

Mahsun Kırmızıgül’ün ikinci filmi “Güneşi Gördüm”, 24 günde 2 milyon 150 bin kişiye ulaştı. Kırmızıgül’ün ilk filmi “Beyaz Melek” ise 24 haftada 2 milyon 60 bin kişi tarafından izlenmişti. Film gösterime girdiğinde 14 filmin vizyonda olduğunu söyleyen yapımcı Murat Tokat, “Güneşi Gördüm, vizyonda olduğu süre içinde, diğer gösterimde olan filmlerin iki katı izleyiciye ulaştı” dedi

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