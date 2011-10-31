Yılmaz Güney günleri başlıyor



T24 - Batman Belediyesi tarafından önceki yıl ‘Kürtçe Kısa Film Yarışması’ şeklinde düzenlenen ve bu yıl festivale dönüştürülen 2. Yılmaz Güney Film Festivali 14 Kasım'da başlayacak.











ntvmsnbc'nin haberine göre, 14 – 19 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek 2. Yılmaz Güney Film Festivali 'nde film yapma süreçleriyle ilgili aşamaları kapsayan seminerler, insan hakları temalı uzun metrajlı film gösterimleri ve sinema üzerine panel ve söyleşiler düzenlenecek. Festival bu yıl kısa film yarışması, belgesel film yarışması ve öykü kısa film yarışması olmak üzere 3 kategori üzerinden gerçekleştirilecek.





Festivalde kısa film kategorisinde birinci olacak esere 5 bin TL, ikinci olacak esere 3 bin TL, üçüncü olacak esere 2 bin TL; belgesel film kategorisinde birinci olacak esere 5 bin TL, kısa film öykü yarışması kategorisinde 1. seçilecek olan esere ise 3 bin TL para ödülü verilecek.



Festivalin kısa ve belgesel film jürisinde Sırrı Süreyya Önder, Yüksel Yavuz, Nazmi Kırık, Seren Yüce ve Sevil Demirci yer alırken, kısa film öyküsü jürisinde Ahmet Soner, Zahit Atam, Mehmet Sebatlı, Önder Çakar ve Mehmet Şarman yer alacak.







