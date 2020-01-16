Yılmaz Güney Film Festivali başvuruları devam ediyor

Batman'da 26 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında düzenlenecek 8'inci Yılmaz Güney Film Festivali’nin hazırlıkları sürüyor.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, doğrudan ya da dolaylı olarak sansüre uğrayan, gösterimi yapılamayan filmlerin halkla buluşturması amacıyla düzenlenen Festival kapsamında uzun metraj, kısa metraj ve belgesel filmlerin gösterimleri yapılacak.

Demokrasi, barış ve özgürlük gibi evrensel değerlere ve insan haklarına saygılı, kadın ve çocuk haklarına saygı duyan, herhangi bir etnik, dinsel, cinsel, kültürel kimliği aşağılamayan ve ötekileştirmeyen ve sinema sanatının asgari estetik ölçülerine sahip eserler festival programında yer bulabilecek.

Yılmaz Güney Film Festivali programında yine yönetmen, oyuncu, senarist, eleştirmen ve sinema yazarlarının katılacağı panel ve söyleşiler ile atölye çalışmaları yapılacak.

Başvurular için son tarih 25 Ocak

26 Şubat’ta başlayacak olan festivale son katılım başvuruları ise 25 Ocak’ta sona erecek.

Batman Belediyesi Eşbaşkanları Songül Korkmaz ve Mehmet Demir, bu yıl ki festivalde yarışmalı bölümlerin kaldırıldığını açıkladı.

Bunun yerine belgesel ve kısa filmciler için proje geliştirme ve destek bölümü oluşturduklarını belirten Eşbaşkanlar, “Sinema filmi üreticilerine mali destek sağlamayı amaçlayan bu özel bölümde, Belgesel Film Geliştirme ve Destek Bölümü kapsamında 2 projeye 10.000. TL, Kısa Metraj Kurmaca Film Geliştirme ve Destek Bölümü kapsamında da yine 2 projeye 10.000 TL destek ödülü vereceğiz” dedi.