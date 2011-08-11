Yılmaz Güney artık yasak değil!

T24

Geriye kalan son eserleri



Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yılmaz Güney Vakfı işbirliğiyle, Yılmaz Güney’in 11 filmini yenileyip DVD’sini hazırladı. DVD’ler Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve TBMM’nin yabancı konuklarına hediye edilecek.Hürriyet gazetesinin haberine göre, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın talimatıyla hayata geçirilen çalışmada, Güney’in senaryosunu yazıp yönettiği Arkadaş, Umut, Aç Kurtlar, Duvar, Seyyithan, Ağıt ve Zavallılar ile senaryosunu yazdığı Yol, Düşman, Sürü ve Endişe DVD ortamına aktarıldı. Projeyle, bakanlık arşivinde bulunmayan 11 Güney filmi, bakanlık kayıtlarına girdi. Yaklaşık 1 yıldır proje üzerinde çalıştıklarını belirten Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürü Çelik, şunları anlattı:“Filmler temizlenip, ilk defa Kültür ve Turizm Bakanlığı arşivine katıldı. Bakanlık filmlerin DVD’ye aktarılmasında maddi ve manevi anlamda katkıda bulundu. Ayrıca filmler Bakanımız Ertuğrul Günay tarafından, yabancı heyetlere verilmek üzere Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve TBMM’ye de gönderildi. Yunus Emre Vakfı’nın yurtdışındaki bütün şubelerine de dağıtıldı. Çalışmanın Yılmaz Güney gibi bir sinemacıyla devleti barıştırma öyküsü olsun istedik. Artık filmlerin, yakıldığı, yok edildiği bir dönemi geride bırakan sanat ve kültürüne değer veren bir Bakanlık bulunmaktadır. Bu çalışma bir nevi devletle Yılmaz Güney’i barıştırma adımıdır ve prestij niteliğinde bir eserdir.”Sanatçının eşi Fatoş Güney ise, çalışmayı şöyle değerlendirdi: “İyi bir çalışma oldu. Daha önce filmlerin sadece 4’ünün DVD’sini yapabilmiştik. VCD formatında hazırlayabilmiştik. Şimdi önemli eserleri birarada. Çok iyi bir çalışma oldu ve Kültür Bakanlığı’na çok teşekkür ediyorum. Bunlar sadece Güney Film’e, kendi şirketine ait olan filmler. Çünkü maalesef 12 Eylül döneminde filmlerinin çoğu toplanıp imha edilmişti. Bunlar geriye kalan en önemli ve kendine ait son eserler.”Negatifleri tamir ettirdik Vakıf olarak 11 filmin negatiflerini tamir ettirdik. İngiliz Film Enstitüsü’nde negatifleri restorasyon gördü ve Türkiye’de de Şafak Film’de tekrar elden geçirildi. Eğer biz bu restorasyonu yapmasaydık bu DVD’ler basılamazdı. Çünkü negatifler kullanılamaz hale gelmişti. Aslında kültür mirasını sahip çıkma adına bunu devletin yapması gerekirdi.”