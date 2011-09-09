Yılmaz Güney 27. yılında anılıyor

T24 - Yılmaz Güney ölümünün 27. yılında Beyoğlu sineması'da anılacak. Anma töreninde Güney’in unutulmaz filmlerinden 'Duvar' gösterilecek.



1976’da Ankara Kapalı Cezaevinde, çocuklar koğuşunda çıkan ve tüm cezaevine yayılan isyandan derinden etkilenen Güney, isyanın arkasından gönderildiği Kayseri Cezaevinde ‘Soba, Pencere Camı ve İki Ekmek İstiyoruz’ ismiyle bir roman yazmış ve filmi de yurt dışına çıkışında bu roman üzerinden çekmişti.





Tuncel Kurtiz ve Ayşe Emel Mesci dışındaki tüm oyuncuların hayatlarında ilk kez kamera karşısına çıktığı film Fransa’da oldukça zor şartlar altında çekilmişti. Ayrıca filmin ilgi çekici bir diğer özelliği ise Zazaca’nın sinema da ilk kez kullanıldığı film olması





.‘Duvar’ dünya basınında yer bulmuş, önemli eleştirmenler tarafından ‘sert ve gerçekçiliğin doruklarında bir film’ olarak yorumlanmıştı. ‘Duvar’ aynı zamanda Güney’in son filmi olması sebebiyle de önemli bir film.

Ayrıca, 40’a yakın Belediye ‘Yılmaz Güney Filmleri Kuşağı’ adıyla ‘Çirkin Kral’ı izleyiciyle bir kez daha buluşturacak. Güney’in filmlerinin gösterim hakkını alan Asi film ve Yılmaz Güney Vakfının birlikte düzenleyeceği anma etkinliklerinde Güney’in senaryo, yönetmen ve oyunculuğunu yaptığı pek çok film gösterilecek.











