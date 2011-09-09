T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Yılmaz Güney 27. yılında anılıyor

Yılmaz Güney ölümünün 27. yılında Beyoğlu sineması'da anılacak. Anma töreninde Güney’in unutulmaz filmlerinden 'Duvar' gösterilecek.

09 Eylül 2011 03:00

T24 - Yılmaz Güney ölümünün 27. yılında Beyoğlu sineması'da anılacak. Anma töreninde Güney’in unutulmaz filmlerinden 'Duvar' gösterilecek.

1976’da Ankara Kapalı Cezaevinde, çocuklar koğuşunda çıkan ve tüm cezaevine yayılan isyandan derinden etkilenen Güney, isyanın arkasından gönderildiği Kayseri Cezaevinde ‘Soba, Pencere Camı ve İki Ekmek İstiyoruz’ ismiyle bir roman yazmış ve filmi de yurt dışına çıkışında bu roman üzerinden çekmişti.


Tuncel Kurtiz ve Ayşe Emel Mesci dışındaki tüm oyuncuların hayatlarında ilk kez kamera karşısına çıktığı film Fransa’da oldukça zor şartlar altında çekilmişti. Ayrıca filmin ilgi çekici bir diğer özelliği ise Zazaca’nın sinema da ilk kez kullanıldığı film olması


.‘Duvar’ dünya basınında yer bulmuş, önemli eleştirmenler tarafından ‘sert ve gerçekçiliğin doruklarında bir film’ olarak yorumlanmıştı. ‘Duvar’ aynı zamanda Güney’in son filmi olması sebebiyle de önemli bir film.

Ayrıca, 40’a yakın Belediye ‘Yılmaz Güney Filmleri Kuşağı’ adıyla ‘Çirkin Kral’ı izleyiciyle bir kez daha buluşturacak. Güney’in filmlerinin gösterim hakkını alan Asi film ve Yılmaz Güney Vakfının birlikte düzenleyeceği anma etkinliklerinde Güney’in senaryo, yönetmen ve oyunculuğunu yaptığı pek çok film gösterilecek.





ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24