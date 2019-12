Yılmaz Güney 16 yıldır vatandaş

Vatandaşlığa yeniden kabul edilebileceği açıklamalarını yapılan Yılmaz Güney’in 16 yıldır vatandaş olduğu ortaya çıktı. Güney, 13 Nisan 1993’te Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geri alınmış ve 15211254944 TC Kimlik Numarası ile kayıtlara geçmiş.



Nâzım Hikmet’in Türk vatandaşlığından çıkarılmasıyla ilgili Bakanlar Kurulu kararının ortadan kaldırılması, 1983 yılında Türk vatandaşlığından çıkarılan Yılmaz Güney’in vatandaşlık sorununu da tekrar gündeme getirmişti. Kültür ve Turizim Bakanı Bakanı Günay önceki gün düzenlediği basın toplantısında Yılmaz Güney’in Türk vatandaşlığına geri alınıp alınmayacağının sorulması üzerine şu değerlendirmeyi yapmıştı: “Yılmaz Güney’in de vatandaşlığı ile ilgili sorunlar varsa düzeltiriz. Başbakan tabuları yıkma, yasakları kaldırma konusunda çok kararlı. Güney’le ilgili durum da buna dahil. Her türlü haksızlığı baskıların yaratmış olduğu her türlü sancıyı sıkıntıyı giderme konusunda kararlıyız.”



Günay’ın sözlerinin medyaya yansımasının ardandan Anadolu Ajansı’nın sorularını yanıtlayanÇirkin Kral’ın eşi Fatoş Güney bu konuda herhangi bir girişiminin olmayacağını belirtirken şöyle demişti: “Benim için zaten vatandaşlıktan çıkartılma olayı, sadece kâğıt üzerinde bir işlemdi. Hiçbir zaman önemsemedim. Şimdi de önemsemiyorum. Mezarının Türkiye’ye getirilmesi için de hiç bir girişimde bulunmayacağım.”



Tartışmanın bugün de devam etmesi beklenirken asıl adı Yılmaz Pütün olan Güney’in zaten 1993’ten beri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kayıtlarda yer aldığı ortaya çıktı. Anne adı Güllü, baba adı Hamit, doğum tarihi 1 Nisan 1937, doğum yeri Adana olan Yılmaz Pütün (Güney) Türk vatandaşlığını, Milli Savunma Bakanlığı’nın 25 Ağustos 1982 tarihli ve 1982/86-2-VAT sayılı teklifine istinaden; 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 25’inci maddesinin 1’inci fıkrasına 2383 sayılı kanunla eklenen (g) bendi uyarınca, Bakanlar Kurulu’nun 6 Aralık 1982 gün ve 82/5762 sayılı kararı kaybettirildi.



T.C. Kimlik no: 15211254944



İlgili kanunun (g) bendi 3808 sayılı kanunla kaldırıldığından, 13 Nisan 1993’te Güney’in Türk vatandaşlığının kaybı kararı iptal edildi ve nüfus kütüklerindeki kaydı canlandırıldı. 9 Eylül 1994 tarihinde de ölüm kaydı resmi belgelere işlendi. Güney’e, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) çerçevesinde de, TC Kimlik Numarası olarak 15211254944 verildi.

Yılmaz Güney, Türkiye’de hapishaneden kaçtıktan sonra Fransa’ya yerleşmişti. Vatandaşlıktan çıkarıldıktan Paris’te ölen Güney, Pere Lachaise Mezarlığı’nda yatıyor.