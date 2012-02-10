Yılmaz: Görüntülerde kim oldukları beli değil

T24 - 34 kişinin öldüğü Uludere olayıyla ilgili görüntüleri izlediğini söyleyen Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz “Görüntülerdekilerin kadın mı, çocuk mu, terörist mi, kaçakçı mı olduğunu anlayamazsınız” dedi.





Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, NTV Ankara Temsilcisi Nilgün Balkaç’ın sorularını yanıtladı.



İsmet Yılmaz, şunları söyledi:



“MİT önemli kuruluşlarından biridir, gücüne güç katan bir kurumdur. Dosya içeriğini bilmeden yorumda bulunak hukuka inanmamaktır. Herkesin hukuka saygısı olmak gerekir. Türkiye’nin kurumlarını olur olmaz yıpratmamak gerekir. Hukuk devletinde suç işleme lüksü yok. Bunlar Türkiye’nin temel kurumlarıdır ve destek verilmelidir. Bekleyelim görelim. Hukuk sürecinde su akar yatağını bulur.



Dünyadaki diğer istibahat kurumlarının çalışmalarına bakılsın. Kamuouyuna yansıdığı kadarıyla MİT yasayla verilen görevlerini yerine getirmiştir. Kanunla kendine verilen görevi yapmıştır.

'13 yaşındaki çocuk terörist olur mu?'



Uludere olayı olmaması gereken bir olaydır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Terörle mücadelede devletin amacı insanı yaşatmaktır.



Kazan Vadisi’nde ölen PKK’lı Sezer Aslan’ın babası Mehmet Aslan, Türk bayrağı asıp taziyeleri kabul etti. ‘Oğlumu okumaya gönderdim, kandırıp dağa çıkardılar’ dedi. Bizim bu bu babayı anlamamız lazım. Bu insanları üzmememiz gerekir. Terör örgütünde insanın değeri yok. 13 yaşındaki insan terörist olur mu? Terör örgütü yandaşları bunları hiç soruyor mu?

'Terör yüzünden ölenleri incitmeyelim'



Silahı güvence olduğunu görüyorlar. Bir iş yaptığını sanıyorlar. Terör meselesinden yaşamını yitirenlerin ailelerini incitmemiz gerekir. Kanada’da ‘demokrasi içinde terörle mücadele olmaz’ dendi. Biz zor olanı seçtik. Okuldan ateş açıldı. Asker, tankla ateş açamam, ‘okulda öğretmenler ve öğrenciler var’ diyor.

'Uludere görüntülerini izledim'



Uludere görüntüleri izledim. Görüntüdeki kişilerin kadın mı, çocuk mu olduğunu anlayamazsınız. Terörist mi, kaçakçı mı olduğunu anlayamazsınız.



Olay Irak’ta oldu. Soruşturmaların sonucu aziz milletime izah edilecektir. Terörle mücadede başarıya ulaşmak için insanın desteğini almak zorundasınız.

'Askere güven azalmadı'



Bölgede askere güven konusunda en ufak bir sorun yaşamıyoruz. Demokratik ve hukuki bir ortamda askere güven tükenmez. Operasyonlarda aksama yok. Güvenlik güçlerimiz arasında karşılıkli işbirliği mükemmel seviyededir.



Terörle bir yere varılamaz. Kuzey Irak'taki yönetim de ‘silahla bir yere varamazsınız’ diyor. Terör örgütünün silahı bir hak arama aracı olarak görmekten vazgeçmesi lazım. Bundan önce Kürtçe yayın var mıydı? Terör örgütü, eylemleriyle bu devleti de hukuk dışına çıkarmak istiyor. Devlet hukuk dışına çıkarsa mağdur artar ve kendi yanına yandaş toplamaya çalışır. Hem özel TV, hem devlet TV'si var. Daha her ne talebin varsa, ‘gel konuşalım’ diyoruz. Karşıda muhatap var mı?

'İstismar bırakılırsa diyalog olur'



Antalya'da canlı bomba eyleminde ölen örgüt üyesinin cenazesi memleketine götürülüyor. Ailesini Diyarbakır'a göndermek için ikna etmeye çalışıyor. Aile ‘istismar yeter’ diyor. BDP'li vekil Nuri Yaman, Haziran ayında vefat etti. Bölücü örgüt sembolünü koymak istediler, kızı itiraz etti. Cenazeleri istismar ettiler. Gülyazı ve Ortasu'da da istismar ettiler. İnsanları yığıp terör oluşturdular. Bu istismarı bırakırlarsa diyalog olur. BDP vekillerini halk niye gönderdi? 'Bizim sorunlarımızı ifade edin' diye. Bunar ne diyor? ‘Bizimle müzakere etmeyin, irademiz İmralı'da.’ Biz diyaloğu halkla birebir görüşerek yapacağız. Kendilerinin bir iradesi yok. İradeleri olunca görüşürüz. Bu iradeye sahip olmadıkça halkla birebir görüşerek yapacakları yaparız.



Bölücü terör örgütünden çıkmak isteyenlere 'hain' diye bakılıyor. Burası çıkmaz sokak. Bunların insanın değerinin ne olduğunu bildiği yok. Selma Batmaz diye Almanya'da eğitim alan, kendi ifadesiyle bedel ödemiş bir kimse. Onun dilinden aynen aktarayım: 'Bölücü terör örgütüne katılmak için kaçıp gelen Kürt gençleri sebepsiz yere kurşuna diziliyor. Her gün 4-5 kişiyi kurşun yağmuruna tutuyorlardı. Onlar can verirken 400-500 kişi slogan atıyordu. PKK gerçeğinin acı tanığıyım.'

Başbuğ'un tutuklanması



Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un tutuklanmasıyla ilgili süreç, hukuka güveni artırmak için en kısa sürede neticelendirilmelidir. Bunlar şu anda masumiyet karinesinden yararlanıyor. En kısa sürede tamamlanması Türkiye'nin lehine. Adil yargılama gereklidir. Bu yargılamada uzun yargılama süreci vicdanı sızlatıyor. Yargı yeri hukuki süreçtir. Hukuki sürece müdahale etmiyoruz. Hukuk süreci içinde adil yargılanma gerekli. Bu adam masum olabilir onu içeride tutma demektir.

35'inci madde



Siz bir yönetmelikle kanunu kaldırabilir misiniz? 35. Madde’yle siz Anayasa'yı kaldırıyorsunuz, böyle bir şey olabilir mi? Kişi darbe yapmak isterse bunlar engel olmaz."