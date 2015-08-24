Yılmaz Erdoğan'la boşanacakları iddia edilen Belçim Bilgin'den ayrılık açıklaması

Oyuncu Belçim Bilgin, Yılmaz Erdoğan'la ayrılacakları iddialarıyla ilgili açıklama yaptı, 'boşanmıyoruz' mesajı verdi.

Dokuz yıldır Yılmaz Erdoğan’la evli olan bir çocuk annesi Belçim Bilgin, Meryem Uzerli ile birlikte Soho House’ta eğlendiği gecenin finalinde ayrılık iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. ‘Yılmaz’la benim ayrılmak gibi bir düşüncemiz yok. Ancak nedense sürekli bu konuyla ilgili haberler çıkıyor. Hepsi yalan, hepsi gerçek dışıdır. Yılmaz’la benim ayrılmaya hiç niyetimiz yok. Boşanmıyoruz.’