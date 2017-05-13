Yılmaz Erdoğan, yemek programı yapacak

Yılmaz Erdoğan, kızı Berfin'le birlikte TV programı hazırlıyor. Yol ve yemek hikâyelerinden oluşan programın kanalı ise henüz belli değil.

Münaşaka isimli oyununun turnesine çıkan Yılmaz Erdoğan’ın bir televizyon programı hazırlığı içinde olduğunu ortaya çıktı. Yol hikayelerini ve gezdiği şehirlerin lezzetlerini yansıtacak olan bu programda Yılmaz Erdoğan, kızı Berfin’le birlikte çalışacak.

Milliyet gazetesi yazarlarından Ali Eyüboğlu bu haberi ve detaylarını köşesinden şöyle duyurdu:

Yakında FOX’ta başlayacak “Deli Gönül” dizisi için gittiğim Hatay’ı gezerken önce Yılmaz Erdoğan’ın 11 Mayıs’ta şehirde sahneleyeceği “Münaşaka”nın afişlerini gördüm. Çarşıda dolaşırken BKM ekibinden Koray Köse’yle karşılaştım. Köse, Erdoğan’ın gösteriden bir gece önce Antakya’ya geleceğini, akşama şehrin meşhur kebapçılarından birinde kızı Berfin’le hazırladıkları TV programı için çekim yapacaklarını söyledi.

Köse, restoran aramaya gitti, biz Antakya’nın en meşhur künefecisine… “Deli Gönül”ün başrol oyuncuları Murat Ünalmış ve Tuvana Türkay, afiyetle yedikleri künefeyi övdükçe övdü. Ona rağmen ucundan tadına bakayım demedim.

Akşam yemeği için çarşıdaki Konak Restoran’a gittik. Setin üstündeki masanın etrafında kameraları görünce sordum:

Yan masadaki kameralar niye?

Meğer baba – kız, Hatay mutfağının lezzetlerini tatmak için aynı restoranı seçmiş.

Çok geçmeden kızı Berfin’le restorana gelen Erdoğan’la ayaküstü sohbet ettik. Erdoğan’a önce, “Organize İşler 2” filminin senaryosunu bitirip bitirmediğini sordum. “Senaryo tamam” diyen Erdoğan’dan “Yol Güzel” programı hakkında da bilgi aldım.

“Münaşaka”yla çıktığı Anadolu turnesinin yol hikâyelerini, gittiği şehirlerin lezzetlerini yansıtan bir program çektiklerini söyleyen Erdoğan, “Varmak değil, yol güzel felsefesiyle çekimler yapıyoruz. Sonbaharda turne bitince çektiklerimizi kurgulayıp, bir kanala vereceğiz. Birkaç güne kadar da belli olacak kanal” dedi.

Erdoğan, kalemi sağlam bir mizahçı… Berfin Erdoğan, gittikleri şehirlere özgü yemeklerin mutfağına girip, hazırlanışlarını da çekiyor. Çünkü Berfin, okullu bir aşçı… O nedenle baba – kızın “Yol Güzel”i ilgi çekecek bir yapım olabilir.