Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ'dan Erdal Tosun için taziye ziyareti

İstanbul Sarıyer'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Erdal Tosun'un evi ziyaretçi akınına uğradı. Taziye ziyaretine, ünlü sanatçının bir dönem "Bir Demet Tiyatro" adlı dizide birlikte rol aldığı arkadaşları Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ başta olmak üzere birçok sanatçı geldi. Bakan Nabi Avcı da Erdal Tosun için taziye mesajı paylaştı.

Başsağlığına gelenler için ünlü sanatçının evinin bahçesine taziye çadırı kuruldu. Taziye ziyaretine ünlü sanatçının evine bir dönem "Bir Demet Tiyatro" adlı dizide birlikte rol aldığı arkadaşları Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ başta olmak üzere birçok sanatçı geldi. Ünlü sanatçı Tosun'un ailesi taziyeleri kabul etti. Tosun ailesine taziye ziyaretinde bulunan ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan, "Hiç konuşacak durumum yok gerçekten. Yarın tören yapacağız. Orada belki bir şeyler söylerim" dedi. Taziye evine ziyaretler devam ediyor.

Bakan Avcı'dan Tosun için taziye mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Sanatçı Erdal Tosun’un vefatı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakan Avcı, mesajında şunları kaydetti:

“Erdal Tosun, sanatçı bir ailenin evladı olarak genç yaşında gönül verdiği Türk sinemave tiyatrosunda birçok başarılı çalışmalara imza atmış; canlandırdığı renkli karakterlerle milletimizin sevgi ve takdirini kazanmıştır. Merhum Erdal Tosun’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.”