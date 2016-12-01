T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ'dan Erdal Tosun için taziye ziyareti

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı da Erdal Tosun için taziye mesajı paylaştı.

01 Aralık 2016 00:44

İstanbul Sarıyer'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Erdal Tosun'un evi ziyaretçi akınına uğradı. Taziye ziyaretine, ünlü sanatçının bir dönem "Bir Demet Tiyatro" adlı dizide birlikte rol aldığı arkadaşları Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ başta olmak üzere birçok sanatçı geldi. Bakan Nabi Avcı da Erdal Tosun için taziye mesajı paylaştı.

Başsağlığına gelenler için ünlü sanatçının evinin bahçesine taziye çadırı kuruldu. Taziye ziyaretine ünlü sanatçının evine bir dönem "Bir Demet Tiyatro" adlı dizide birlikte rol aldığı arkadaşları Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ başta olmak üzere birçok sanatçı geldi. Ünlü sanatçı Tosun'un ailesi taziyeleri kabul etti. Tosun ailesine taziye ziyaretinde bulunan ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan, "Hiç konuşacak durumum yok gerçekten. Yarın tören yapacağız. Orada belki bir şeyler söylerim" dedi. Taziye evine ziyaretler devam ediyor.

 

Bakan Avcı'dan Tosun için taziye mesajı

 

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Sanatçı Erdal Tosun’un vefatı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakan Avcı, mesajında şunları kaydetti:

“Erdal Tosun, sanatçı bir ailenin evladı olarak genç yaşında gönül verdiği Türk sinemave tiyatrosunda birçok başarılı çalışmalara imza atmış; canlandırdığı renkli karakterlerle milletimizin sevgi ve takdirini kazanmıştır. Merhum Erdal Tosun’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.”

ETİKETLER

Erdal TosunYılmaz ErdoğanDemet Akbağtaziyeziyaret

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24