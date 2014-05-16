Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin çifti boşanıyorlar mı?

Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin çiftiyle ilgili “boşanma” dedikoduları son günlerde iddia olarak dile getiriliyor. Magazin kulislerinde 2006 yılında nikah masasına oturan ikilinin arasının yaklaşık bir yıldır açık olduğu ve en sonunda evliliklerini bitirme kararı aldıkları öne sürüldü. İddiaya göre krize yol açan da ilişkilerinde en başından beri var olan usta-çırak dengesi.

'Yılmaz sahibim değil'

Hürriyet'ten Zelal Özalp'in haberine göre Erdoğan’ın, kendinden 16 yaş küçük eşi için “Evliliğimizde usta-çırak ilişkisi var, çekişme yok” demesi, ipleri geren ilk unsur oldu. Son dönemde yer aldığı projelerle yıldızı iyice parlayan Bilgin, bu durumdan sıkıldı. Mart ayında verdiği bir röportajda yaptığı “Yılmaz benim eşim, sahibim değil. Biz ayrı bireyleriz ama aynı evi paylaşıyoruz” açıklaması da bozulan dengelere dair ilk sinyalleri vermişti.

Aileler devrede

Erdoğan ailesinin, Rodin adında bir de oğulları olan çiftin boşanmaması için büyük çaba harcadığı, ancak bu çabaların sonuç vermediği söyleniyor.

Belçim Bilgin, o röportajında yaptığı işlerde eşinin etkisi olmadığını da söylemişti: “Tabii Yılmaz Erdoğan’la evli olmak büyük bir şans. Ondan çok şey öğreniyorum. Ama yaptığım işlerde Yılmaz’la evli olmamın etkisi yok.”