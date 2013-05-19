Yılmaz Erdoğan: Sürece destek yüzde 110

Âkil İnsanlar Heyeti Güneydoğu Anadolu Bölgesi grubunda yer alan Yılmaz Erdoğan, "Barış sürecine destek anketlerde yüzde 80 deniliyor ama benim ölçüme göre yüzde 110'a doğru gidiyor. Beklentiler çok ama herkes mutlu" diye konuştu.



Âkil İnsanlar Heyeti Güneydoğu Anadolu Bölgesi Grubu Başkan Vekili Kezban Hatemi, çözüm sürecine ilişkin, "Herkesin senelerdir bunu özlediğini her halinden görüyorsunuz" dedi.

Hatemi, grup olarak Şanlıurfa'da gerçekleştirdikleri temaslarla ilgili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'da insanların barışa olan inançlarının yüksek olduğunu ve çözüm sürecini tam anlamıyla desteklediklerini söyledi.

Barış sürecinde daha çok ilerleme kaydetmeyi düşündüklerini belirten Hatemi, şöyle devam etti:

"Bu ülkenin yer altı ve yer üstü zenginlikleri, geçmişi, kültürü geleceğimizin inşası için çok önemli bir bağlayıcı çimento diye düşünüyorum. Bu bilinçle inşallah, barış sürecinde daha çok ilerlemeler kaydedeceğimizi ve ne kadar büyük değerlere sahip olduğumuz bilincinde yeni nesiller yetiştireceğimizi umut ediyorum.

Halkın içinde gezdiğimiz sırada onların çok neşeli olduğunu gördüm. Çimenlerin üzerinde yüzlerinden neşe saçan ve mutluluk içinde insanları gördüm. Herkesin senelerdir bunu özlediğini her halinden görüyorsunuz."



'Halk ne yaptığını iyi biliyor'



Hatemi, barışı kalıcı kılmak için daha çok çaba göstermek gerektiğini, bunda halkın en önemli faktör olduğunu söyledi. İnsanların bu konuda kanaatkar olduğunu vurgulayan Hatemi, şunları anlattı:

"İnanın insanlar azıyla bile mutlu olmaya razı ama bizim çıtamız daha üstte. Demokratik, sosyal, hukuk devletini kurabilmek için evrensel normlar kategorisine girmemiz lazım. İnşallah en kısa zamanda bunu yapacağız. Bilin ki bu halktan kaynaklanan halkın itici gücüyle oluyor. Hiç küçümsemeyin o halkı. Halk ne yaptığını çok iyi biliyor."



'Destek yüzde 110'



Grup Üyesi Yılmaz Erdoğan da süreçle insanların gözyaşının dindiğini ifade etti.

İnsanların sürece ilişkin ne düşündüklerinin kendileri açısından önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnsanların ruh halini gözlemlediğimizde, az tedirgin, kafada biraz soru işaretleri olduğunu, buna rağmen bir bayram havasını gördük. Soruları var, hafızaları taze ama olandan da çok memnunlar. Çünkü ne olduğunu yakından gördüler. Dolayısıyla hani anketlerde yüzde 80 deniliyor ama benim ölçüme göre yüzde 110'a doğru gidiyor. Beklentiler çok ama herkes mutlu."