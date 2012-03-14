Yılmaz Erdoğan, 'Sürahi Nine'sini kaybetti

T24 - Sanatçı Yılmaz Erdoğan'ın babaannesi Süheyla Erdoğan, tedavi gördüğü Ankara Trafik Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Yazar-yönetmen ve oyuncu Yılmaz Erdoğan’ın, ’Sürahi Nine’ tiplemesine esin kaynağı olan babaannesi Süheyla Erdoğan, Ankara’da vefat etti. Süheyla Erdoğan’ın cenazesi Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verilirken, Yılmaz, Mustafa ve Deniz Erdoğan kardeşler, taziyeleri kabul etti.

Süheyla Erdoğan’ın cenazesi, bugün ikindi namazından sonra Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye Yılmaz Erdoğan, Mustafa ve Deniz Erdoğan’ın kardeşlerin yanı sıra akrabaları ve dostaları katıldı. Erdoğan kardeşler, burada taziyeleri kabul etti. Cenazeye BDP Hakkari Milletvekili Esat Canan da katıldı.

Oldukça üzüntülü olduğu görülen Yılmaz Erdoğan, "Benim için çok zor bir gün, Ankara’da uzun zaman hatta burada geçirdiğim zamanların bir bölümünde birlikte yaşamıştık. En iyi ve en eski arkadaşımdı" dedi.

Yılmaz Erdoğan, skeçlerin senaryosunu yazdığı ’İnce İnce Yasemince’ adlı televizyon programındaki unutulmaz karakterlerden ’Sürahi Nine’ tiplemesini de babaannesi Süheyla Erdoğan’dan esinlenerek yazmıştı.