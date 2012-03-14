T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Yılmaz Erdoğan, 'Sürahi Nine'sini kaybetti

Süheyla Erdoğan’ın cenazesi Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verilirken, Yılmaz, Mustafa ve Deniz Erdoğan kardeşler, taziyeleri kabul etti.

14 Mart 2012 22:26

 

T24 - Sanatçı Yılmaz Erdoğan'ın babaannesi Süheyla Erdoğan, tedavi gördüğü Ankara Trafik Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
 
Yazar-yönetmen ve oyuncu Yılmaz Erdoğan’ın, ’Sürahi Nine’ tiplemesine esin kaynağı olan babaannesi Süheyla Erdoğan, Ankara’da vefat etti. Süheyla Erdoğan’ın cenazesi Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verilirken, Yılmaz, Mustafa ve Deniz Erdoğan kardeşler, taziyeleri kabul etti. 
 
 
\
Süheyla Erdoğan’ın cenazesi, bugün ikindi namazından sonra Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye Yılmaz Erdoğan, Mustafa ve Deniz Erdoğan’ın kardeşlerin yanı sıra akrabaları ve dostaları katıldı. Erdoğan kardeşler, burada taziyeleri kabul etti. Cenazeye BDP Hakkari Milletvekili Esat Canan da katıldı. 
 
Oldukça üzüntülü olduğu görülen Yılmaz Erdoğan, "Benim için çok zor bir gün, Ankara’da uzun zaman hatta burada geçirdiğim zamanların bir bölümünde birlikte yaşamıştık. En iyi ve en eski arkadaşımdı" dedi.
 
Yılmaz Erdoğan, skeçlerin senaryosunu yazdığı ’İnce İnce Yasemince’ adlı televizyon programındaki unutulmaz karakterlerden ’Sürahi Nine’ tiplemesini de babaannesi Süheyla Erdoğan’dan esinlenerek yazmıştı. 

 

ETİKETLER

sürahi nineyılmaz erdoğan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24