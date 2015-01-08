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Kültür-Sanat

Yılmaz Erdoğan: Sinema bileti 10 TL, mısır 8 TL, mısırcıya çalışıyoruz gibi

Senarist-yönetmen Nesli Çölgeçen'in çektiği 'Çalsın Sazlar' filminin galasına katılan Yılmaz Erdoğan en az parayı yapımcıların kazanmasından yakındı

08 Ocak 2015 19:11

Yılmaz Erdoğan, gelir dağılımına bakıldığında en az parayı film yapımcılarının kazandığından şikayetçi oldu.

Nesli Çölgeçen'in çektiği 'Çalsın Sazlar' filmi Zorlu PSM'de yapılan galanın ardından izleyici ile buluştu. Film, aynı kıza âşık olan iki yakın arkadaşın (Engin Hepileri ve Caner Cindoruk) komik çekişmesini anlatıyor.

 

'En az yapımcılar kazanıyor'

 

Galaya eşine destek olmak üzere gelen Yılmaz Erdoğan, “Gala bir nevi düğün, kutlama, eğlence yeridir. Artık gerisi seyirciye kalmıştır” sözlerinden sonra yapımcılık da yapan biri olarak sinema yapımcılığının zorluklarına şu sözlerle vurgu yaptı:

"Gelir dağılımına baktığınızda en az parayı alan yapımcıdır. Bir sinema bileti 10 lira, sinema büfesinde satılan bir külah mısır 8 lira. Buradan yola çıkarak film yapımcıları mısırcıya çalışıyormuş gibi hissedebilir kendini. Sinemanın önde gelenleri toplanarak bu soruna muhakkak bir çözüm bulması gerekiyor.”

 

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