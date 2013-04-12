Yılmaz Erdoğan: Kişisel polemikler sürecin önüne geçmesin



Sanatçı Yılmaz Erdoğan, Akil İnsanlar Güneydoğu Anadolu Bölgesi Heyetinin Diyarbakır'daki temasları sırasında, "Kişisel polemikler sürecin önüne geçmesin" mesajı verdi.

Akil İnsanlar Güneydoğu Anadolu Bölgesi Heyeti, Diyarbakır'da AKP, BDP ve CHP il teşkilatlarını ziyaret etti.

Yılmaz Ensaroğlu başkanlığındaki heyet, AKP İl Başkanı Aydın Altaç ile görüştü.

Ensaroğlu, burada yaptığı konuşmada, AKP'nin iktidar partisi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Kürt sorununun doğrudan muhatabı, mağduru, tarafı durumdasınız ama aynı zamanda ülkeyi yöneten iktidar partisinin il örgütüsünüz. BDP sorunun bir tarafıysa siz her iki tarafı durumundasınız. Böyle bir zorluğunuz var. Toplumun ve tabanın talep ve beklentileri açısından belki de hükümetin gördüğü engelleri aşma konusunda size çok daha kritik bir rol düşüyor."

Heyetin çalışmasını çok önemsediklerini vurgulayan Altaç da "Bu süreçte belki büyük bir kesim bir şekilde bu çalışmanın içerisine girmekten imtina etti. Sizler bunu gönüllü olarak kabul ettiniz. Şahsım, bölge ve bütün Türkiye adına teşekkür ediyorum" dedi.

CHP'yi ziyaret

Ensaroğlu, CHP İl Başkanlığı'nı ziyaretinde yaptığı konuşmada da süreçle ilgili toplumun farklı kesimlerinden değişik yaklaşımların bulunduğunu, kimi çevrelerin bu sürece çok büyük bir önem ve anlam atfederken, kimilerinin de daha fazla kaygılı yaklaştığını kaydetti.

CHP İl Başkanı Muzaffer Sayın da "Zaman zaman medyanın çeşitli köşe yazarları olsun, çeşitli kurumlar tarafından CHP barışa karşı gibi gösterilmekte. Sanki birileri bu iş olmasın diye birilerini tahrik etmeye çalışıyor. Kesinlikle biz barış, kardeşlik ve demokrasiden yana bir partiyiz." şeklinde konuştu.

Heyet, CHP'den sonra BDP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ensaroğlu, amaçlarının daha çok bölge insanının çözüm ve barış sürecinde beklentilerini, taleplerini varsa endişelerini dinlemek ve anlamak olduğunu söyledi.

BDP İl Başkanı Zübeyde Zümrüt de böyle bir süreçte bir araya gelmenin sevindirici olduğunu, akil insanların çalışmalarını önemsediklerini anlattı.

Sakin bir dengeyi kovalıyoruz

Ziyaretlerin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan sanatçı Yılmaz Erdoğan, çok önemli gelişmelerin olduğunu söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisi hakkındaki demecinin sorulması üzerine Erdoğan, "Mükremin diyebilirler, orada bir sorun yok. Bizim kişisel polemiklerimizin bu sürecin önüne geçmesi hiçbir şekilde anlam taşımaz. Biz burada sakin bir dengeyi kovalıyoruz. Dolayısıyla bu tür söylentileri duymuyorum ben. İnsanın nefsine ağır gelen hakkında hayırlıdır derler" dedi.

Heyetin bugünkü ziyaretlerinde sanatçı Erdoğan, yaptığı esprililerle ortamda bulunanların gülmesini sağladı.

BDP İl Başkanlığı ziyaretinde, Ensaroğlu, heyet üyelerini tek tek tanıtırken, Erdoğan, "Ben Mükremin" dedi. AKP İl Başkanlığı ziyaret sırasında da İl Başkanı Aydın Altaç'ın makam odasındaki camların kırık olduğunu gören Erdoğan, nedenini sordu.

Altaç, geçen yıl toplumsal olaylarda yapılan saldırı sonucu camların kırıldığını bildirmesi üzerine Erdoğan, "İbreti alem olsun diye mi değiştirmediniz? Camdaki delikler tam da kafamın üstünde geçiyor" diye konuştu.

Erdoğan, ziyaretler sırasında hayranlarıyla da bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.