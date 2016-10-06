"Yılmaz Erdoğan- Belçim Bilgin çifti boşandı" iddiası

10 Ağustos 2006'da evlenen ve 24 Aralık 2009'da da Rodin adında çocukları dünyaya gelen Yılmaz Erdoğan- Belçim Bilgin çiftinin boşandığı iddia edildi.

Sabah gazetesi'nden Bülent Cankurt'un haberine göre; 2013 yılından beri boşanacaklarını iddia edilen Yılmaz Erdoğan-Belçim Bilgin çifti tek celsede anlaşmalı olarak boşandı. İkilinin bu kararı herkesten sakladığı öğrenildi.

Belçim Bilgin, en son ocak ayında verdiği bir söyleşide, boşanma dedikodularıyla ilgili olarak "Bu dedikodulardan artık bıktım. Biz birbirini çok seven ve aralarında oldukça sağlam bir bağ olan bir çiftiz" diye cevap vermişti. Haziran ayında da çift, oğulları Rodin ile birlikte bir AVM'de basına poz vermiş ve bu da 'boşanma dedikodularına fotoğraflı cevap' olarak yorumlanmıştı.