Yılmaz Erdoğan 4 otobüs dolusu Hakkârili ile Meclis'e geldi

Yılmaz Erdoğan, Hakkâri'nin ilçe olmasına tepki göstermek ve Başbakan Binali Yıldırım ile görüşmek üzere dört otobüs dolusu Hakkârilili ile Meclis'e geldi. Ziyaret sonrası Erdoğan, "Sayın Başbakanın söylediği, ilçe olmanın Hakkâri'nin aleyhine olmayacağı bir konuşmaydı. Bakalım göreceğiz. Biz ilçe olmasın ricamıza devam ediyoruz" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilen yasa tasarısıyla Hakkari ve Şırnak il olmaktan çıkarılacak. Hakkarili sanatçı Yılmaz Erdoğan, Hakkari'nin ilçe yapılmasına tepki göstermek ve Başbakan Yıldırım ile görüşmek üzere TBMM'ye geldi. Ziyaret sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ın kendilerine Hakkari'nin ilçe olmasının daha iyi olacağını, ekonomik anlamda kayıp olmayacağını söylediğini belirterek, "Benim ikna olmamdan çok şuanda ben Hakkari temsilcisi pozisyonunda sayılamam. Hakkari'nin temsilcisi Hakkarililerdir orada yaşayan insanlardır şuanda. Onlarda 3-4 otobüs gelmişler" diye konuştu.

"Biz olmasın istiyoruz"

"Karardan dönülebileceği yönünde bir izlenim almadıklarını, şu anda sadece torba kanundan çıkarılmasına ilişkin bir talep olduğunu" söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Görüceğiz ama Sayın Başbakanın söylediği ilçe olmanın Hakkâri'nin aleyhine olmayacağı bir konuşmaydı. Bakalım göreceğiz. Orada duygusal travmayı çözecek halkla bir diyalog kurulması gerektiği yönünde görüşümüzü söyledik. Çünkü o çok kırıcı oluyor. Yöre insanı için iyi olacaksa yöre insanı da ikna edilmeli. Çölemerik zaten Hakkari'nin kullanımda olan bir ismi. Türkçeye Çölemerik diye çevrilmiş çok sonradan uydurulmuş bir isim sayılmaz bildiğimiz bir isimdi. İlçe olduktan sonra isim bir detay. İsimde önemli bir detay ama biz olmasın ricamıza devam ediyoruz."