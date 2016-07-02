Yılmaz Erdoğan 3 yeni filmle dönüyor

Yılmaz Erdoğan 3 yıl ara verdiği sinemaya, film platosu haline getirdiği Köyceğiz'deki çiftliğinde çektiği 3 yeni filmle dönüyor.

2013 yılında gösterime giren ‘Kelebeğin Rüyası’ndan bu yana seyirciden uzak olan Erdoğan, sinemaya hızlı bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Üç yıldır Köyceğiz’de kurduğu çiftlikte yaşayan ünlü yönetmen, yeni yuvasını film platosuna dönüştürdü. Kalabalık film ekiplerinin konaklamasına imkân sağlayan çiftliğinde Songül Öden, Farah Zeynep Abdullah ve Şükran Ovalı’nın başrolünü paylaştığı ‘Ekşi Elmalar’ı çeken Erdoğan, çekimleri süren ‘Haybeden Gerçeküstü Aşk’ın ardından ‘Organize İşler 2’yi de yine burada hayata geçirecek.

Habertürk'ün haberine göre, Yılmaz Erdoğan’ın çekimleri devam eden ‘Haybeden Gerçeküstü Aşk’ filminde Büşra Pekin, Gupse Özay, Çağlar Çorumlu ve Şebnem Bozoklu kamera karşısına geçti. Erdoğan projeleri için Köyceğiz’i tercih etmesiyle ilgili “Çiftlik hayatı bana iyi geldi. Tam randımanlı üretebiliyorum” diyor.