T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Yılmaz Erdoğan 3 yeni filmle dönüyor

Yılmaz Erdoğan: Çiftlik hayatı bana iyi geldi. Tam randımanlı üretebiliyorum

02 Temmuz 2016 12:31

Yılmaz Erdoğan 3 yıl ara verdiği sinemaya, film platosu haline getirdiği Köyceğiz'deki çiftliğinde çektiği 3 yeni filmle dönüyor.

2013 yılında gösterime giren ‘Kelebeğin Rüyası’ndan bu yana seyirciden uzak olan Erdoğan, sinemaya hızlı bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Üç yıldır Köyceğiz’de kurduğu çiftlikte yaşayan ünlü yönetmen, yeni yuvasını film platosuna dönüştürdü. Kalabalık film ekiplerinin konaklamasına imkân sağlayan çiftliğinde Songül Öden, Farah Zeynep Abdullah ve Şükran Ovalı’nın başrolünü paylaştığı ‘Ekşi Elmalar’ı çeken Erdoğan, çekimleri süren ‘Haybeden Gerçeküstü Aşk’ın ardından ‘Organize İşler 2’yi de yine burada hayata geçirecek.

Habertürk'ün haberine göre, Yılmaz Erdoğan’ın çekimleri devam eden ‘Haybeden Gerçeküstü Aşk’ filminde Büşra Pekin, Gupse Özay, Çağlar Çorumlu ve Şebnem Bozoklu kamera karşısına geçti. Erdoğan projeleri için Köyceğiz’i tercih etmesiyle ilgili “Çiftlik hayatı bana iyi geldi. Tam randımanlı üretebiliyorum” diyor.

ETİKETLER

Yılmaz Erdoğansinema3 yeni film

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24