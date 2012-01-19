T24 LogoT24 Logo
Politika

Yılmaz, Ege Serbest Bölgesi'ni ziyaret etti İZMİR (A.A)

19 Ocak 2012 22:41

-Yılmaz, Ege Serbest Bölgesi'ni ziyaret etti İZMİR (A.A) - 19.01.2012 - Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, İzmir programı kapsamında Ege Serbest Bölgesi'ni (ESBAŞ) ziyaret etti. Bakan Yılmaz, İzmir Valisi Cahit Kıraç ve Savunma Sanayi Müsteşarı Murat Bayar ile Gaziemir ilçesinde savunma sanayine yönelik üretim yapan bir firmayı ziyaret ettikten sonra ESBAŞ'a geçti. ESBAŞ Teknoloji Merkezi'nde yetkililerden bölgedeki yatırımlarla ilgili bilgi alan Yılmaz, daha sonra Kale Havacılık Genel Müdür Yardımcısı Murathan Toprak'tan savunma sanayi projeleri ile ilgili bilgi aldı. Yılmaz ve beraberindekiler daha sonra İzmir Sivaslılar Derneği tarafından bir otelde düzenlenen akşam yemeğine katıldı. Bakan Yılmaz burada yaptığı konuşmada, Sivas'ın Cumhuriyetin temelinin atıldığı yer olduğunu, Aşık Veysel'in, Pir Sultan Abdal'ın memleketi olduğunu, bu değerlerle gurur duyduklarını belirterek, Sivaslıların kendilerini bu memleketin sahibi olarak gördüğünü, doğusundan batısına tüm vatandaşların da böyle görmesi gerektiğini ifade etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24