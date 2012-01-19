-Yılmaz, Ege Serbest Bölgesi'ni ziyaret etti İZMİR (A.A) - 19.01.2012 - Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, İzmir programı kapsamında Ege Serbest Bölgesi'ni (ESBAŞ) ziyaret etti. Bakan Yılmaz, İzmir Valisi Cahit Kıraç ve Savunma Sanayi Müsteşarı Murat Bayar ile Gaziemir ilçesinde savunma sanayine yönelik üretim yapan bir firmayı ziyaret ettikten sonra ESBAŞ'a geçti. ESBAŞ Teknoloji Merkezi'nde yetkililerden bölgedeki yatırımlarla ilgili bilgi alan Yılmaz, daha sonra Kale Havacılık Genel Müdür Yardımcısı Murathan Toprak'tan savunma sanayi projeleri ile ilgili bilgi aldı. Yılmaz ve beraberindekiler daha sonra İzmir Sivaslılar Derneği tarafından bir otelde düzenlenen akşam yemeğine katıldı. Bakan Yılmaz burada yaptığı konuşmada, Sivas'ın Cumhuriyetin temelinin atıldığı yer olduğunu, Aşık Veysel'in, Pir Sultan Abdal'ın memleketi olduğunu, bu değerlerle gurur duyduklarını belirterek, Sivaslıların kendilerini bu memleketin sahibi olarak gördüğünü, doğusundan batısına tüm vatandaşların da böyle görmesi gerektiğini ifade etti.