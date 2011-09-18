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Yaşam

Yılmaz: ''Çok kararlıyız'' KAYSERİ (A.A)

18 Eylül 2011 02:48

-Yılmaz: ''Çok kararlıyız'' KAYSERİ (A.A) - 17.09.2011 - Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK üyeleri tarafından düzenlenen saldırıda şehit edilen Kayserili polis memuru Mustafa Eyüp Darendelioğlu'nun (29) ailesine başsağlığı diledi. Bakan Yılmaz ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Sivas'taki temaslarının ardından özel uçakla Kayseri'ye geldiler. Bakan Yılmaz ve Hisarcıklıoğlu, Sivas Caddesi'ndeki Lifos Apartmanı'nda oturan şehit polis memuru Mustafa Eyüp Darendelioğlu'nun babası Ahmet Darendelioğlu'na başsağlığı ziyaretinde bulundular. Bakan Yılmaz, şehit polis memuru Mustafa Eyüp Darendelioğlu'nun babası Ahmet Darendelioğlu ile bir süre sohbet etti.  Yılmaz, gazetecilerin terörle mücadele ile ilgili sorularına da ''Terörle mücadelede hiçbir taviz verilmeden ne gerekiyorsa yapılıyor. Başbakanımız söyledi, biz de söyledik. Çok kararlıyız. Bunda bir şüphe yok. Kimisi (30 yıl) diyor, kimisi (Osmanlı'dan da önce vardı) diyor. Biz bir olursak, birlik ve beraberlik içinde olursak, mazlumu, sade insanı teröristten ayırırsak, belli bir zaman içinde teröristler hak ettikleri cevabı misliyle alacaklardır'' diye yanıt verdi. -ANKA'mız heronlardan daha üstün- Gazetecilerin Heronların kullanımıyla ilgili sorusuna Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, şu yanıtı verdi: ''Heronların yerine zaten bizim ANKA denilen uçağımız var. Yüzde yüz yerli sermaye ile üretiyoruz. ANKA, Heronlardan daha üstün özelliklere sahip. Küçük olan insansız hava araçlarımız var. Biz bunları zaten kullanıyoruz. Heronların olmamasından dolayı herhangi bir güvenlik zafiyeti kesinlikle olmayacaktır.''

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