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Yaşam

Yılmaz Büyükerşen'e saldıranların cezası belli oldu

Eskişehir'de kafe işletmecilerinin yola koyduğu masa ve sandalyelerin kaldırılmasının talep edilmesi nedeniyle çıkan tartışmada Büyükerşen'e silah çekildiği iddia edilmişti

13 Kasım 2018 20:56

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e saldırı girişimi ile ilgili açılan davada karar açıklandı.

Eskişehir 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, yaşanan olay ile alakalı yargılanan emekli polis memuru Mahfuz Banlı ve Yunus Emre Aksoy'un beraatine, Yunus Emre Mehmetoğlu’nun ise 3 yıl hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. 

Ne olmuştu? 

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, geçen 29 Temmuz'da Eskibağlar Mahallesi Haller Gençlik Merkezi'nin karşısında bulunan Zübeyde Hanım Caddesi'nde gezerken, kafe işletmecilerinin yola koyduğu masa ve sandalyelerin yayaların geçişini engellediği gerekçesiyle kaldırılmasını isteyince, tartışma ve arbede çıkmış ve Büyükerşen’e silah çekildiği iddia edilmişti.

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