T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Yılmaz Büyükerşen'e saldıran kişilere ait 5 büfe mühürlendi

Yılmaz Büyükerşen'e saldıran 5 kişiden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı

03 Ağustos 2017 20:52

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen'e saldıran şüphelilerin işlettiği 5 büfenin ruhsatları Tepebaşı Belediyesi tarafından iptal edilerek kapılarına mühür vuruldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, geçen cumartesi Haller Gençlik Merkezi karşısında yer altına alınan Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının üst kısmında kalan Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki büfelerin, yayaların geçiş yolunu masa ve sandalyelerle kapattığı için tartıştığı işletme sahibi emekli polis memuru Mahfuz Banlı ve adamlarının saldırısına uğramıştı. Polis tarafından gözaltına alınan Mahfuz Banlı, yeğeni Yunus Mehmetoğlu ve Yunus Emre Aksoy çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer 2 şüpheli Mustafa Çetiner ve Aydın Tekin adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

CHP'li Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, olaydan sonra Mahfuz Banlı'nın aynı cadde üzerinde büfe ve kafeterya olarak işlettiği 5 yerin ruhsatını iptal etti. Ruhsat şartlarına uymadığı ve yayaların geçiş yolunu kapattığı için ruhsatları iptal edilen 5 büfe bugün TOMA'lı çevik kuvvet polislerinin gözetiminde Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından tek tek kapıları mühürlenerek kapatıldı.

 

ETİKETLER

yılmaz büyükerşentutuklamasaldırıbüfemühür

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24