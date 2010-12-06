Yılmaz Büyükerşen de CHP'ye katılıyor

T24 - DSP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in 18 Aralık'ta yapılacak Olağanüstü Büyük Kurultay'da CHP'ye katılarak rozeti takacağı iddia edildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Büyükerşen'i partisine katarak gövde gösterisi yapmak istediği, bu konuda her iki tarafın da anlaştığı belirtildi.



Olağanüstü Büyük Kurultay için 18 Aralık tarihini belirleyen CHP'de, DSP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen heyecanı yaşanıyor. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun, aralarında Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in de olduğu bazı belediye başkanları ve siyasetin güçlü isimlerini CHP'ye katmak için düğmeye bastığı öğrenildi. Eskişehir'de yayınlanan Sakarya Gazetesi'nin haberine göre, CHP, 18 Aralık'taki Büyük Kurultayı'nda Büyükerşen'e CHP rozeti takılacak. Söz konusu habere göre, Büyükerşen'in CHP'ye geçme konusunda Kılıçdaroğlu ile Büyükerşen arasında görüş birliğine varıldı. Ancak, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin dengesinin korunması için CHP'ye katılmaya soğuk bakan DSP'li Meclis Üyeleri Ayhan Kavas ve Ertan Koşarsoy ikna edilmeye çalışılıyor. Bu konuda CHP ve Büyükerşen kurmaylarının ikna turlarını devam ettirdiği belirtildi.



CHP Eskişehir İl Başkanı Erman Gölet, daha önce herkesin gözü önünde eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın ve daha sonra da yeni başkan Kılıçdaroğlu'nun Büyükerşen'e CHP'ye katılma teklifinde bulunduğunu hatırlattı. Gölet, 'CHP'nin iktidar olmasına katkı verecek herkesi alnından öperiz. Hele de katkının en büyüğünü verme gücüne sahip Büyükerşen'in partiye katılması CHP İl Başkanı olarak en çok beni mutlu eder. Kapımız herkese açıktır.' şeklinde konuştu.



