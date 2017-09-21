Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, yarın İstanbul'da açılıyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in yaptığı balmumu heykellerinin yer aldığı \"Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi” yarın İstanbul’da açılacak.

Eskişehir’de açıldığı günden bu yana 1 milyonu aşkın kişinin ziyaret ettiği Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, farklı bir konseptle İstanbul’da görücüye çıkacak. Özdilek Vakfı tarafından Levent’teki ÖzdilekPark İstanbul AVM’de ziyarete açılacak müzede sergilenecek heykeller, ünlü Türk siyasetçileri, devlet adamları, sanat, bilim, medya ve iş dünyasının önde gelen isimlerinden oluşuyor. 100’ü aşkın heykele ev sahipliği yapan müzede Büyükerşen’in son yaptığı Mustafa Kemal Atatürk ve ABD’li aktris ve model Marilyn Monroe’nin heykelleri dikkati çekiyor.

Yılmaz Büyükerşen’in Balmumu Heykel Müzesi’nin haftanın her günü ziyarete açık olacağı açıklandı.

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