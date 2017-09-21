T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, yarın İstanbul'da açılıyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediye Başkanı Prof

21 Eylül 2017 20:05

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in yaptığı balmumu heykellerinin yer aldığı \"Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi” yarın İstanbul’da açılacak.
Eskişehir’de açıldığı günden bu yana 1 milyonu aşkın kişinin ziyaret ettiği Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, farklı bir konseptle İstanbul’da görücüye çıkacak. Özdilek Vakfı tarafından Levent’teki ÖzdilekPark İstanbul AVM’de ziyarete açılacak müzede sergilenecek heykeller, ünlü Türk siyasetçileri, devlet adamları, sanat, bilim, medya ve iş dünyasının önde gelen isimlerinden oluşuyor. 100’ü aşkın heykele ev sahipliği yapan müzede Büyükerşen’in son yaptığı Mustafa Kemal Atatürk ve ABD’li aktris ve model  Marilyn Monroe’nin heykelleri dikkati çekiyor.
Yılmaz Büyükerşen’in Balmumu Heykel Müzesi’nin haftanın her günü ziyarete açık olacağı açıklandı.

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Orhan SENCERDHAESKİŞEHİR Büyükşehir Belediye Başkanı Prof Dr Yılmaz BüyükerşeninBüyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi”EskişehirdeYılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller MüzesiVakfıLeventtekiAVMdeTürk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24