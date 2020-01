Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in yaptığı balmumu heykellerinin yer aldığı \"Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi” İstanbul’da açıldı.

Eskişehir’de açıldığı günden bu yana 1 milyonu aşkın kişinin ziyaret ettiği Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, farklı bir konseptle Özdilek Vakfı tarafından Levent’teki ÖzdilekPark İstanbul AVM’de ziyarete açıldı. Açılışa Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek’in yanı sıra balmumu heykelleri sergilenen tiyatro ve sinema oyuncuları Müjdat Gezen, Metin Akpınar, Berna Laçin, ressam Bedri Baykam, ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez ve gazeteciler Güneri Civaoğlu, Tuluhan Tekelioğlu ve Pınar Türenç katıldı.

BÜYÜKERŞEN: ATATÜRK’Ü YAPMAK DEĞİL KARİZMASINI HEYKELE YANSITMAK ZOR OLDU

Açılışta çıklamalarda bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ise, Eskişehir’deki heykellerin uluslararası karakterlerden oluştuğunu fakat İstanbul’daki müzede Türk siyasetçileri, devlet adamları, sanat, bilim, medya ve iş dünyasının önde gelenlerinin heykellerinin yer aldığını belirterek, “AVM’leri kültür ve sanat eserlerini halka ulaştıracak en önemli alanlardan biri olarak görüyorum. Bu kapsamda Sayın Özdilek ile bu konuyu konuştuk ve öncü bir işin altına imza atmaktan dolayı mutluluklarını dile getirdi. Akabinde çalışmalarımız başladı. Çünkü AVM’lerde şimdiye kadar en önemli kültürel faaliyetimiz sinemalardı. Biz ÖzdilekPark İstanbul AVM’de bu durumun geçerli olmadığını kanıtlamak istedik ve bunu başarmış olmaktan oldukça mutuyuz” diye konuştu.

ÖZDİLEK: SANATIN TOPLUMUN HER KESİMİNDE DEĞER GÖRMESİ İÇİN BÖYLESİNE PROJELER ÖNEMLİ

Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek de, Yılmaz Büyükerşen ile çok uzun yıllar önce tanıştığını fakat Büyükerşen’in bilim insanı olmasının ötesinde sanat aşkıyla böylesine önemli projelerin altına imza atmasının çok değerli olduğunu söyledi.

Büyükerşen’in Eskişehir’de açtığı balmumu heykel müzesini İstanbul’a taşımaktan Özdilek Vakfı olarak çok mutlu olduklarını söyleyen Özdilek, “Özdilek Holding olarak, sanata ve sanatçıya verdiğimiz değeri her platformda dile getiriyor, insanlık tarihinin en eski sanat dallarından biri olan heykel sanatını desteklemekten gurur duyuyoruz. Bu kapsamda ülkemizde balmumu heykel sanatının yükselip gelişmesi ve uluslararası alanda tanıtımında büyük katkıları bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ile ortak bir projeye imza atmaktan oldukça mutluyuz. Sanatın toplumun her kesiminde değer görmesi için böylesine projeler önemli. Umarım bizim yaktığımız bu ateş, diğer AVM’lere de sıçrar ve tüm Türkiye sanat kokar” ifadesini kullandı.



METİN AKPINAR: ZEKİ İLE YAN YANA OLMAMIZ VE ELİMİ OMZUNA KOYMUŞ OLMAM BENİ DUYGULANDIRDI

Tiyatro ve sinema oyuncusu Metin Akpınar da, Zeki Alasya ile yan yana yer alan balmumu heykelini inceledi. Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi’nin çok keyifli bir çalışma olduğunu belirten Akpınar, “Yılmaz Büyükerşen hocamızı kutlamak lazım. Hem üniversite hocalığı, hem Eskişehir Belediye Başkanlığı yapıyor. Cumhurbaşkanı da olsa çok sevinecektik ama olmadı. Çok keyifli bir çalışma olmuş. Madame Tussauds’ya esir kalmıştık. Yerli, milli bir şey olması kıvanç verici. İstanbul’da ve sürekli olması da beni sevindirdi. Zeki ile benim yan yana olmamız ve elimi omzuna koymuş olmam beni duygulandırdı. Benim tanıdığım Zeki değil, dişleri yapıldıktan sonraki Zeki o. Sarıldığım, öpüştüğüm Zeki değil. Beni daha iyi yakalamış ama hocamız” şeklinde konuştu.

“ATATÜRK’ÜN SON ÇALIŞMASI ÇOK İYİ OLMUŞ”

Atatürk heykelinin çok başarılı bir çalışma olduğunu vurgulayan Metin Akpınar, şunları söyledi:

“Mükemmel eserler var. Atatürk’ün son çalışması çok iyi olmuş. Daha önce birkaç kez yapıldı ama olamıyordu. Bir deha bir dehayı canlandıramıyordu. Hoca çok özel çalıştı. Tussauds’nun müzesinde Lenin ile yan yana koymuşlardı Atatürk’ü, ancak küçük adamlar olarak yapmışlardı. Bu çok başarılı olmuş.”

100’ü aşkın heykele ev sahipliği yapan müzede sergilenen heykeller, ünlü Türk siyasetçileri, devlet adamları, sanat, bilim, medya ve iş dünyasının önde gelen isimlerinden oluşuyor. Yılmaz Büyükerşen’in Balmumu Heykel Müzesi haftanın her günü ziyarete açık olacak.

(FOTOĞRAF)