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Politika

Yılmaz: ''Bugün birlik günüdür'' TBMM (A.A)

19 Ekim 2011 19:52

-Yılmaz: ''Bugün birlik günüdür'' TBMM (A.A) - 19.10.2011 - Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Hakkari'deki saldırıyı değerlendirirken, ''Bugün tartışma değil birlik günüdür. Bugün tek ses olma, ortak hareket etme günüdür'' dedi. Yılmaz, TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kapıköy ve Razi Kara Hudut Kapılarının Ortak Kullanımına İlişkin Mutabakat Zaptını Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından milletvekillerinin  sorularını yanıtladı.  Bir milletvekilinin, ''Malatya'da kurulan radar üssünün İsrail'in korunmasıyla ilgisi olup olmadığını'' sorduğunu anımsatan Yılmaz, ''İsrail, bir NATO üyesi değildir. Bu bir NATO tesisidir, radar, savunma tesisidir. Bir NATO imkanıdır. İsrail'in korunmasıyla alakası yoktur. NATO üyesi ülkelere verilmiş bir koruma şemsiyesidir. Bundan Türkiye de faydalanacaktır'' dedi.  Hakkari'de meydana gelen saldırıya da değinen Yılmaz, şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi. ''Allah sabredenlerle beraberdir'' diyen Yılmaz, bu durumdan siyasi bir rant elde edilemeyeceğini söyledi. Yılmaz, ''Bunun siyasi bir çıkarı olmaz. Tüm milletvekillerimizin söylediği gibi bugün tartışma değil, birlik günüdür. Bugün tek ses olma, ortak hareket etme günüdür. Sizlerden isteğimiz budur. Bizler birlik olursak, milletimiz de birlik olur'' görüşünü ifade etti.  Bu arada, görüşmelerine geçen hafta başlanan tasarının tümü üzerinde MHP grubu adına konuşan Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu, 62 sayfalık Hükümet programında terörle mücadeleyle ilgili bir paragrafın bile olmadığını iddia ederek, ''Sizi kınıyorum, Cenab-ı Allah'a havale ediyorum'' dedi.

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