-Yılmaz: Bekleyip göreceğiz TEKİRDAĞ (A.A) - 14.08.2011 - Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, ''Karayılan'ın yakalanmasıyla ilgili bekleyip, göreceğiz, net olarak hangi isim olduğu henüz açıklanmadı'' dedi. Bakan Yılmaz, AK Parti'nin 10. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında geldiği Tekirdağ'da, Vali Zübeyir Kemelek'i ziyaret etti. Bakan Yılmaz, bir gazetecinin Karayılan'ın yakalanmasıyla ilgili sorusu üzerine, terörün uluslararası bir ''bela'' olduğunu söyledi. Terörle mücadelede uluslararası desteğin önemli olduğunu belirten Yılmaz, terörün hakkı, hukuku ve özgürlük anlayışının bulunmadığını ifade etti. Terörün bir zulüm aracı olduğunu anlatan Yılmaz, zulüm aracına hiçbir devletin tolerans göstermemesi gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti: ''Karayılan'ın yakalanmasıyla ilgili, bekleyip, göreceğiz, net olarak hangi isim olduğu henüz açıklanmadı. Terörün hiç bir dayanağı ve gerekçesi olamaz. Hak, demokratik yollarla elde edilir. Terörün varabileceği hiçbir nokta yok. Terörle bir netice almak isteyenler Türk devletinin gücünü bilmiyorlar.'' -SÖZLEŞMELİ ER ÇALIŞMALARI- Yılmaz, bir gazetecinin askerlik süresi ve sözleşmeli er çalışmalarıyla ilgili sorusu üzerine, Milli Savunma Bakanlığı'nın şu anda askerlik süresiyle ilgili bir çalışmasının olmadığını belirtti. Genelkurmay Başkanlığı'nın tek tip askerlikle ilgili bir çalışması olduğunu bildiren Yılmaz, ''Genelkurmay Başkanlığı tek tip askerlikle ilgili bir çalışma yapacak ve bize iletecek. Bundan sonrası siyasi otoritenin. Çalışmanın tamamlanmasını bekliyoruz. Sözleşmeli er çalışmaları kapsamında, ilk aşamada 5 bin sözleşmeli er alınması için çalışma yapıldı. Bununla ilgili başvurular devam ediyor. Sözleşmeli erlerin hepsini bir arada değil, parça parça alacağız'' diye konuştu.