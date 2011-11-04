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Politika

Yılmaz: Bedellide henüz yaşı belirlemedik TBMM (A.A)

04 Kasım 2011 17:41

-Yılmaz: Bedellide henüz yaşı belirlemedik TBMM (A.A) - 04.11.2011 - Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, bedelli askerlik konusunda henüz yaşı belirlemediklerini ancak, 35 yaş üstü olursa 200 bin kişinin bundan yararlanabileceğini söyledi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Yılmaz, Türkiye'de şu ana kadar 3 sefer bedelli askerlik uygulamasının çıkarıldığını anımsattı. 1987 yılında çıkarılan uygulamanın 40 yaşından büyükler için getirildiğini belirten Yılmaz, o dönemde bundan 198 bin kişinin yararlanmasının öngörüldüğünü, 18 bin kişinin yararlandığını, oranın yüzde 9 olduğunu ifade etti. 1992 yılında çıkarıldığında ise hak sahibi 243 bin kişi bulunduğunu, ancak 35 bin kişinin faydalandığını ve oranın yüzde 14'e geldiğini ifade eden Yılmaz, 1999 yılında çıkarılan da ise hak sahibi 344 bin kişi bulunmasına rağmen, yararlanan kişi sayısının 72 bin, oranın ise yüzde 21 olduğunu bildirdi.  Yılmaz, ''Şimdi ise yaşa göre değişmekle birlikte, henüz yaşı belirlemedik ama 35 yaş üstü olursa, yararlanacak 200 bin kişi var'' dedi.  Geçmişteki bu uygulamalara bakılacağını dile getiren Yılmaz, ''Ne zaman?'' sorusu üzerine ''Bayramdan sonra'' karşılığını verdi. Bakan Yılmaz, ''Zaten şu ana kadar bir çok çalışmalar var. Önümüze de bir çalışma getirdiler. Ancak, çalışma yapılacak. Silahlı kuvvetlerimizin de ihtiyacını dikkate alarak bir çalışmayı getirecekler, ondan sonra bunu Bakanlar Kurulu'na getireceğiz'' diye konuştu. Yılmaz, ''Yıl başından önce olabilir mi?'' sorusuna ''Tarih vermiyorum'' karşılığını verdi.

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