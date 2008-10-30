Nebahat Çehre, Yılmaz Güney ile olan ilişkisinin nasıl başladığını ve evlenmelerine giden süreci anlattı.



CNN Türk'te yayınlanan "Kürşat Başar'la" programına konuk olan Nebahat Çehre, Yılmaz Güney ile olan ilişkisinin nasıl başladığını ve evlenmelerine giden süreci anlattı.



Güney'i ilk gördüğünde ondan çok etkilendiğini belirten Çehre, "Yılmaz bana kadın olduğumu hissettirdi" dedi. Güney'den sonra yaptığı ikinci evliliğinde de güzel bir aşk yaşadığını anlatan ünlü oyuncu, 15 yıldır kimseye aşık olmadığını ve yeni bir ilişki konusunda çok seçici davrandığını söyledi: "Öyle bir şey yakalamak istiyorum. O duyguyu hissetmediğim için yaşamıyorum. Benim için çok güzeldi. Yaşamımı ifade edecek, beni yaşatan bir duygu aşk. Hiç de özenti duymuyorum, dostlarımla da çok mutluyum. Öyle bir ilişkiyi zaten bu yaştan sonra yaşar mıyım, yaşamaz mıyım bilmiyorum."

