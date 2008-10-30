T24 LogoT24 Logo
Magazin

Yılmaz bana kadın olduğumu hissettirdi

Nebahat Çehre, Yılmaz Güney ile olan ilişkisinin nasıl başladığını ve evlenmelerine giden süreci anlattı.

30 Ekim 2008 02:00

Nebahat Çehre, Yılmaz Güney ile olan ilişkisinin nasıl başladığını ve evlenmelerine giden süreci anlattı.

CNN Türk'te yayınlanan "Kürşat Başar'la" programına konuk olan Nebahat Çehre, Yılmaz Güney ile olan ilişkisinin nasıl başladığını ve evlenmelerine giden süreci anlattı.

Güney'i ilk gördüğünde ondan çok etkilendiğini belirten Çehre, "Yılmaz bana kadın olduğumu hissettirdi" dedi. Güney'den sonra yaptığı ikinci evliliğinde de güzel bir aşk yaşadığını anlatan ünlü oyuncu, 15 yıldır kimseye aşık olmadığını ve yeni bir ilişki konusunda çok seçici davrandığını söyledi: "Öyle bir şey yakalamak istiyorum. O duyguyu hissetmediğim için yaşamıyorum. Benim için çok güzeldi. Yaşamımı ifade edecek, beni yaşatan bir duygu aşk. Hiç de özenti duymuyorum, dostlarımla da çok mutluyum. Öyle bir ilişkiyi zaten bu yaştan sonra yaşar mıyım, yaşamaz mıyım bilmiyorum."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24