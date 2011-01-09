-YILMAZ: AK PARTİ SEÇİMLERDEN HEP BAŞI DİK ÇIKTI ELAZIĞ (A.A) - 09.01.2011 - Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, AK Parti'nin bugüne kadar yapılan seçimlerde ''alnı açık, başı dik'' çıktığını belirterek, genel seçimlerde siyasetin seviyeli yapılmasını arzu ettiklerini söyledi. Erzurum'daki açılışlara katılan ve Bingöl'de çeşitli ziyaretlerin ardından Ankara'ya dönmek üzere Elazığ Havaalanı'na gelen Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Erzurum'a muhteşem eserler kazandırıldığını, ilk defa Türkiye'de yapılan atlama kulesinin Doğu Anadolu Bölgesi'ne kazandırıldığını söyledi. Yapılan çalışmaların sadece bir kentte yapılmış yatırımlar olarak görülmemesi gerektiğini, Doğu Anadolu'nun potansiyelini harekete geçirmek adına da önemli olduğunu kaydeden Yılmaz, ''Diğer illerde de hizmetlerimiz yatırımlarımız devam ediyor. Tabi demokratik ülkelerde en güzel şey seçim; belli dönemlerde halka hesap vermek, halkın önüne tekrar çıkmak. AK Parti bugüne kadar ki seçimlerde hep anlı açık başı dik çıktı'' diye konuştu. Genel seçimlerde Doğu Anadolu Bölgesi'nin, AK Parti'ye daha fazla destek olacağına inandığını vurgulayan Yılmaz, konuşmasına şöyle devam etti: ''Çünkü bu bölgelerimiz hiçbir dönemde görmedikleri yatırımları, hizmeti, devletin şefkatini, devletin ilgisini bu dönemde yaşadılar. Bunun da mutlaka vatandaşın tercihlerine yansıyacağını düşünüyorum. Geçen referandumda da zaten bunun işaretlerini aldık. Önemli olan bu tür süreçlerde herkesin, kendi aday olacak insanların, aday adayı olacak insanların, kendini güzel yönlerini açığa çıkarmaları, başkansını yıpratma, başkasına çamur atma türü bir üslup olmaması, siyasetin seviyeli yapılması bunu biz her zaman arzu ediyoruz. İnşallah bu seçimler demokrasimiz için hayırlı olar.''