Yılmaz: ABD rakip görüp, teknoloji vermiyor

T24 - Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, ABD’nin Türkiye’yi rakip olarak gördüğü için teknoloji vermediğini söyledi.





Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Konya'nın Ilgın ilçesinde Fakı Yapı Kız Teknik ve Meslek Lisesi'nin yeni binasının açılışında yaptığı konuşmada hedeflere eğitimle ulaşılabileceğini söyledi.



İsmet Yılmaz, şunları kaydetti:



''Bizim rakiplerimiz artık komşu ilçeler değil, komşu iller değil. Artık bizim Türk insanının rakibi Almanya, Fransa ve Amerikadakiler. Böyle bakabilmek lazım. Amerika'daki bir gezi sırasında Amerikalılardan teknoloji transferi istenildiğinde çok net olarak şunu söylediler; 'Siz bizim rakibimizsiniz. Dolayısıyla biz size niye teknoloji transferi yapalım ki...' Buradan da anlaşılıyor ki Amerika bizi rakip görüyor. O halde bizim buradaki kardeşlerimizin, evlatlarımızın rakipleri Kadınhanı, Kulu, Şereflikoçhisar değil. Sizin rakibiniz Fransa, Almanya, Amerika. Onlar hangi düzeye gelmişlerse bizim onların daha da üzerilerine çıkmamız lazım. Hedefiniz ne? Büyük Atatürk söylüyor; 'Çağdaş uygarlıklar seviyesinin üzerine çıkmak.' Onlardan bir adım daha önde olduğumuzda işte biz o zaman hedefe ulaşmış olacağız.''



2023 yılında 2 trilyon dolar milli gelir hedeflediklerini ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti:



''Dünyanın üçüncüsü Japonya'nın 4,5 trilyon dolar. İki trilyon dolarlık bir gayri safi milli hasıla elde ettiğimizde dünyanın ilk 10'u arasında olacağız. Bunu yapar mıyız? Elbette yaparız. Tek şart evlatlarımızın çok iyi yetişmesidir. Eğitimde çok iyi bir yeri yakalarsak ekonomi bakımından dünyadaki ilk 10 ülke arasına girer ve kişi başı geliri de 25 bin dolar yaparız. Ama bunu insanımızla yapacağız. İnsanımızın eğitim seviyesini artırmakla yapacağız. Gelecek gençlerimizdedir. Gelecek Türkiye'ye aittir. Gençlerimizi iyi eğitirsek ulaşamayacağımız hedef yoktur. Türkiye zor bir coğrafyada bu coğrafyada tutunabilmenin yolu güçlü bir Türkiye ve güçlü bir orduya sahip olmaktan geçiyor. Ancak şu bir gerçek ki savunmaya ayırdığımız bütçenin iki katından fazlasını milli eğitime ayırıyoruz. Milli eğitimde çok şeyleri yaptık daha da yapacak çok şeyimiz var.''



Kızlar için eğitim veren bir okulun açılışında olmaktan ayrıca mutlu olduğunu dile getiren Yılmaz, ''Bir evde anne okursa çocuklarının hepsi okur. Bu bakımdan erkeklerden önce kızlarımızı okutmak lazım'' dedi.





