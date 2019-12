-Yılmaz: "Yardımlar tasnif edilsin" ERCİŞ (A.A) - 29.10.2011 - Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, deprem bölgesine gönderilen yardım malzemelerinin tasnif edilerek paketlenmesinin işlerini kolaylaştıracağını bildirdi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki heyetin Erciş Kaymakamı Ramazan Fani'yi ziyareti sırasında Kalkınma Bakanı Yılmaz da buraya gelerek, BBP heyetine deprem sonrası yürütülen çalışmalar ve yardım faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi. Bölgeye gelen yardımların hızla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için gayret ettiklerini ifade eden Yılmaz, yardım malzemelerinin tasnifinin zaman aldığını ifade ederek, şunları kaydetti: ''Buraya kamyonlarla veya tırlarla getirilen yardım malzemelerini bir merkezde toplayıp tasnifini yapıyoruz. Karışık halde gelen yardımların tasnifi zaman alıyor. Yardım etmek isteyenler malzemeleri tasnif edip paketler halinde gönderirlerse ihtiyaç sahiplerine vakit kaybetmeden ulaştırabiliriz. İnsanlar gıda malzemelerini Ramazan kolisi gibi paketlerle gönderirlerse biz hiç vakit kaybetmeden ihtiyaç sahiplerine ulaştırabiliriz. İnsanlar çocuk bezi, ilaç veya başka bir malzeme gönderiyorlarsa bunları da paketleyip üzerlerine paketin içeriğini yazarlarsa burada işimiz kolaylaşır.'' Isınma konusunda vatandaşlara yardım götürmeye çalıştıklarını belirten Bakan Yılmaz, çadırlarda soba yakılmasının karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine yol açabileceğine dikkati çekti. İlçede kurulan çadır kentlere elektrik verilebildiğini hatırlatan Yılmaz, ''Isınma için bölgede en çok elektrikli radyatörlere ihtiyaç var'' dedi. Depremden etkilenen köylere kömür dağıtmaya başladıklarını söyleyen Yılmaz, ilk etapta her aileye birer ton kömür verdiklerini, şu ana kadar bin 800 ton kömür dağıtıldığını kaydetti. İnsanların psikolojisi düzeldikten sonra bölgede çadıra çok fazla ihtiyaç kalmayacağını ifade eden Yılmaz, ilk etapta evleri sağlam olan vatandaşların evlerine dönmelerini sağlayacaklarını, prefabrik evlerle ilgili çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi. Bölgede evleri hasar görmeyen insanların bile çadır istediğini ifade eden Yılmaz, ''Erciş'e 10 bin 961 çadır dağıtıldı. Evi hasar görmeyen insanlarımız bile tedirgin oldukları için çadır istiyorlar, tabii normal karşılıyoruz. Depremde yaklaşık 600 bin kişi etkilendi. Çadır stokumuz 50 bin. Dünyada birçok ülkede bu kadar çadır stoku yok. Uçaklarla bölgeye çadır getirdik'' diye konuştu. Kaymakam Fani'den deprem sonrasındaki çalışmalarla ilgili bilgi alan Destici de düzenledikleri yardım kampanyasında toplanan malzemeleri de bölgeye getirdiklerini bildirdi. -Rakamlarla son durum- Kaymakam Ramazan Fani de ilçede 191 binanın yıkıldığını, bin 357 binada hasar tespit edildiğini, bu binalarda kalan 2 bin 871 kişinin evsiz kaldığını bildirdi. Depremden sonra 180 ekiple arama kurtarma çalışması yapıldığını ifade eden Fani, enkazlarda canlı bulma ihtimalinin çok düştüğünü ancak her ihtimale karşın 9 binada arama çalışmasının sürdürüldüğünü, ilçede ölü sayısının 466'ya ulaştığını kaydetti. İlçede hayatın normale dönmesi için çaba harcadıklarını söyleyen Fani, şöyle konuştu: ''Arama çalışmalarının bittiği enkazlarda cumhuriyet savcılığı soruşturması için gerekli incelemeler yapılıyor, enkazlardan örnekler alınıyor. Bu işlemlerin ardından enkazları bir an önce kaldırmak istiyoruz. Ancak vatandaşlarımız genellikle enkazın bile kaldırılmasını istemiyor, enkazdan değerli eşyalarının çıkabileceğini söylüyorlar. Onları ikna etmeye çalışıyoruz. 12 ekiple sokak ve caddeleri temizliyoruz. Artık hayatın normale dönmesi için elimizden geleni yapıyoruz.''