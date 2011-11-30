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Politika

Yılmaz: 21 gün askerlik faydası olmayacağı için kaldırıldı TBMM (A.A)

30 Kasım 2011 01:40

-Yılmaz: 21 gün askerlik faydası olmayacağı için kaldırıldı TBMM (A.A) - 29.11.2011 - Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, sadece 21 günlük askerlikle entegrasyonun sağlanmadığını belirterek, ''8 yıl insanlarımızı okullarda eğitiyoruz. Okullarda, lisede, üniversitede entegrasyonu sağlayamamışsın da 21 günde mi sağlayacağız?'' dedi. TBMM Genel Kurulunda, bedelli ve dövizli askerlik ile ilgili düzenlemeler içeren tasarının 1. maddesi kabul edildi. Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, bedelliden elde edilecek gelirin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kullanılacağını söyleyerek, ''Her kime ne ödeme yapılmışsa yıllık olarak bakanlık sitesinden ilan edilecek'' dedi. Burdur'a yurtdışından yaklaşık 20 bin kişinin bedelli askerlik için geldiğini belirten Yılmaz, ''Bunların muhakkak Burdur ekonomisine katkısı vardır. Ancak Hükümetimiz hiç bir ili ihmal etmediği gibi bundan sonra da Burdur'u ihmal etmeyecektir. Burdur mağduriyet hissetmeyecektir'' diye konuştu. Bakan Yılmaz, ''21 günlük temel askerlik entegrasyonu sağlıyordu, siz bunu kaldırınca entegrasyon ortadan kalkar'' diye düşünüldüğünü kaydederek, ''Bu düşünce eksik. Biz sadece 21 günlük askerlikle entegrasyonu sağlamıyoruz. 8 yıllık temel eğitim var, üzerine 4 yıl lise var. 8 yıl insanlarımızı okullarda eğitiyoruz. Okullarda, lisede, üniversitede entegrasyonu sağlayamamışsın da 21 günde mi sağlayacağız? Dolayısıyla bu bir entegrasyon değildir. Fayda olmayacağı düşünüldüğünden bu kaldırıldı'' dedi. Yurtdışında parlamenter ve bakan olan Türk vatandaşları olduğuna dikkati çeken Yılmaz, ''Bu kişiler 'Türkiye'de askerlik yapacağım' diye izin istiyor. Dolayısıyla siz kendi vatandaşlarınızı başka bir bakanlar kurulundan izin alma durumuna düşürmeyin. Buraya geldiği için işini kaybedenler de var'' dedi. Daha sonra yapılan oylamada tasarının 1. maddesi kabul edildi.

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