Yılman: Erdoğan’ın açıklamaları AK Parti’ye yamanan her türlü trollcü, sonradan çakma ulusalcı, yalaka takımının da siyasi olarak ipinin çekildiği anlamını taşıyor

HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi, hukuk reformu ve Avrupa Birliği açıklamalarına ilişkin olarak, "Bu açıklamalar aynı zamanda AK Parti’ye yamanan her türlü Avrasyacı, trolcü, sonradan çakma ulusalcı, yalaka takımının da siyasi olarak ipinin çekildiği anlamını taşıyor." görüşünü savundu.

Yılman, "Keşke daha önce farkına varabilseydi Sayın Cumhurbaşkanı, 'Asla yalnız yürümeyeceksin' diye diye kendisini yalnızlaştıran komploculuktan ve entrikacılıktan başka meziyeti olmayan Batı karşıtı bu trolcülerin ne halt olduklarının. Çünkü bu tayfa sadece Erdoğan’a veya AK Parti’ye kayıp verdirmedi. Türkiye’ye de çok şey kaybettirdi. Onunla beraber Türkiye’yi de yalnızlığa mahkum ettiler. Gerçek şu ki; verilen kayıpları geri almak çok kolay değil! Erdoğan’ın geç kalmış olsa da bu kayıpları geri kazanma çabasını görüyorum ve samimi de olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

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