Yılman: Akşener'in Netanyahu benzetmesi büyük hata ama yerel seçimde Cumhurbaşkanı'nın "Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı?" çağrısını hatırlamayacak mıyız?

HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, "Akşener’in Filistin ile ilgili tepki gösterirken kurduğu o ifadeler, Netanyahu gibi bir insan kasabıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı benzetmesi bana göre büyük bir hata ve daha da önemlisi siyaseten büyük bir ayıptı" düşüncesini dile getirirken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yerel seçimlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kastederek, "Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı?" ifadelerini kullanmasını hatırlattı.

"Ancak şöyle bir gerçeklik de var; Bu hatayı, ayıbı ilk işleyen Sayın Akşener mi?" diye soran Yılman, "Bugün bu ayıba tepki gösteren başta Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere diğer siyasilerin geçmişte kullandıkları benzer ifadeleri nereye koyacağız? Sayın Cumhurbaşkanı’nın 23 Haziran 2019 yerel seçimlerinde CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Ekrem İmamoğlu'na oy verilmemesi için seçmene; 'Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı?' ifadeleriyle yaptığı çağrıyı hatırlamayacak mıyız? Netanyahu zalim bir başbakan da, Mısır'daki iktidarı kanlı darbe ile ortadan kaldırıp lideri Muhammed Mursi'yi ölüme götüren Sisi daha mı masum? Sadece bunlar mıdır siyasilerin siyasetle bağdaşmayan ifadeleri?" diye sordu.

Yılman, "İktidarından muhalefetine tüm siyasi partilerin polemik yaparken kullandıkları dile, üsluba mümkün olabildiğince dikkat etmeleri bir yükümlülüktür. Çünkü siyasilerin sadece dil üzerinden yaşadıkları o gerginliğin topluma yansıması başka türlü oluyor" dedi.

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