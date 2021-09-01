Yıllık ve çeyreksel büyüme birbirinden koptu: Baz etkisiyle ekonomi geçen yıla göre yüzde 21.7; geçen çeyreğe göre yüzde 0.9 büyüdü

T24 Ekonomi Servisi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye ekonomisinin 2021’in ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21.7 büyüdüğünü açıklarken, bir önceki çeyreğe, yani ilk 3 aya göre büyümenin ise yüzde 0.9 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

"Baz etkisi" devrede

Yıllık büyüme ile çeyreksel büyüme arasındaki büyük fark, “baz etkisi”nden kaynaklandı. Yıllık büyüme, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla hesaplanıyor. Bir önceki yılın aynı döneminde ekonomi çok düşük büyüme sergilediyse, hafif bir büyüme bile yıllık bazda yüksek büyüme olarak görünebiliyor. Nitekim 2020’nin ikinci çeyreğinde pandeminin etkisiyle Türkiye ekonomisi yüzde 10.4 küçülmüştü.