Yıllık maliyeti 120 bin euro!

Yüksel Aytuğ'un sunduğu Medyatik'e bu hafta Mehmet Ali - Tuğba Erbil çifti katıldı. Çift merak edilen tüm soruları yanıtladı. Mehmet Ali Erbil tek dozu 10 Bin Euro tutan ilacının masrafını artık devletin karşıladığını söyledi. Erbil her ay bir gece hastaneye yatıyor ve tek doz ilaç alıyor. Böylece Erbil'in devlete olan sadece ilaç masrafı senelik 120 Bin Euro.



Aramızda bir espri yaptık



Yüksel Aytuğ'un "Ali Poyrazoğlu ve Korhan Abay hakkında söyledikleriniz de sansasyon yarattı. 'Ben onların evinde kalırken babam bir şey olacak diye korkardı. Neyse ki o evden kapı gibi çıktım' dediniz. Ne demek istediniz?" sorusunu Erbil, "Bu aramızda bir espri konusuydu. Tavuk gibi çıktım mı deseydim? Hatta babam da endişelenirdi aynı evde kaldığımız dönemde. Tabii bunlar işin şaka tarafı, her ikisi de çok iyi oyunculardır. Ben herhangi bir imada bulunmadım" dedi.



Kızlarla arkadaşlık ettiğim için bana “karışık “ derlerdi



"Gençlik yıllarımda çok kız arkadaşım vardı. O zamanlar sürekli kızlarla gezmem göze batardı. Çevremdekiler bana 'karışık' derlerdi. Bu kadar hiperaktif ve neşeli olmam yüzünden klasik Türk erkeği tarzından uzak biriydim. O zamanlar bu durumu yadırgayanların sayısı fazla da olsa umursamadım. Bu benim karakterim."



Medya yozlaştı



Yüksel Aytuğ'un "Yardım kuruluşlarının gecelerinde eşinizle birlikte sizi hep en önde görüyoruz. Ama ne gariptir ki bu yönünüz, diğer taraflarınız kadar medyada yer almıyor. Ne diyeceksiniz buna?" sorusuna ünlü şovmen, "Bu medyanın ne kadar yozlaştığını gösteriyor. Biz sosyal sorumluluk projeleri kapsamında omurilik felçlileri ile ilgili ciddi çalışmalar yaptık. 1500 akülü tekerlekli sandalye alımı için kampanya düzenledik ama medyada yer alan Hande Ataizi'nin şemsiyeyle gazetecilere saldırması haberi oldu. Medya sosyal sorumluluk projelerine destek olmalı" diye cevap verdi.



Botoxum yok dolgum var



"Bir dönem Tatlı Kaçıklar dizisinde aynı seti paylaştığınız Yalçın Menteş de bir magazin programına verdiği röportajda sizin botoks yaptırdığınızı ima eti. Var mı öyle bir operasyon gerçekten? sorusunu Erbil, "Botox yok ama dolgu var" diye yanıtladı. Dolgunun yüz ifadesini ve mimiklerini etkilemediğini ekleyen ünlü şovmen, "Oyuculuğumu etkileyecek bir şey değil, yüzümdeki sert ifadeyi düzeltmek için sürekli yaptırdığım bir işlem" dedi.



AROG'U seyretmedim, ama çocuklarım filmin yarısında çıkmış



"Son dönemde hangi filmleri izlediniz?" sorusunu Erbil, "A.R.O.G.'u seyretmedim. Bana samimiyetsiz gibi geliyor. Arog, gorog diye bir film yapayım, herkes izlesin mantığı yanlış. Ben izlemedim ama çocuklarım filmin yarısında sıkılıp sinemadan çıkmışlar" diye yanıtladı. Issız Adam'ı çok beğendiğini söyleyen Erbil, müziğinden konusuna, atmosferinden oyuncularına kadar filmi çok başarılı bulduğunu söyledi.



Tuğba Erbil: Mehmet Ali insan sarrafıdır



Yüksel Aytuğ'un "Mehmet Ali Erbil'i sevmenizi hangi özelliği sağladı?" sorusuna Tuğba Erbil, " Mehmet Ali samimi, enerjisi ve öngörüsü yüksek biridir, ayrıca insan sarrafıdır. Eğer birine güvenmiyorsa bir sebebi vardır, yanılmaz" diye yanıt verdi. "Evde de ekranda olduğu gibi sevgi dolu ve içten bir Mehmet Ali var" diyen Tuğba Erbil "Mehmet Ali, ekranda nasılsa dışarıda da öyle biridir. Sıcak, yardımsever ve şefkatlidir" diye ekledi.



Mehmet Ali Erbil: Hadise ilk 8'e girer



Hadise'nin Eurovision şarkısını ilk kez canlı yayın Medyatik'te dinleyen Mehmet Ali Erbil "İlk 8'e girer" yorumunda bulundu. Hadise'nin sunuculuk yapmasını eleştiren ünlü şovmen "Benim için ağzını açınca illüzyonu bitti: Sunuculuk yapmamalıydı" dedi.



Tuğba Erbil: mutluluktaki Talat Bulut'un rolünü Mehmet Ali'nin oynamasını isterdim



Eşinin çok iyi bir oyuncu olduğunu söyleyen Tuğba Erbil, "Mutluluk filminde Talat Bulut'un oynadığı rolü Mehmet Ali'nin oynamasını isterdim. Gerçekten iyi bir oyuncu ve ben artık onu dram ağırlıklı yapımlarda da görmek istiyorum. Ayrıca tiyatro da yapmalı. Küheylan'ı tekrar oynamasını isterim mesela" dedi.



6 aydır ilaç paramı devlet karşılıyor



Çok ender görülen "Kaçış Sendromu" hastalığından da söz eden Erbil, "28 günde bir kullandığım bir ilaç var. Kriz geçirmemi önlüyor ve düzenli kullanmak zorundayım, 7 yıldır ücretini kendim karşılıyordum, ancak son 6 aydır devlet karşılıyor" dedi.



Tek kullanımlık ilacım 10 bin Euro



Erbil, tedavinin çok masraflı ve zahmetli olduğunu da belirterek, şunları söyledi: "İlacın tek kullanımlık dozu 10 bin Euro gibi ciddi bir rakam, ama hastalığımı bloke eden tek ilaç bu. Kullanmazsam, kriz geçirme olasılığım çok yüksek..."



RTÜK beni öpüp başına koysun



Televizyonlardaki reyting savaşlarını da eleştiren Mehmet Ali Erbil, "Sunuculuğun formülü yok ancak belli bir donanım ve birikim sahibi olmalısınız, tecrübeli olmalısınız." Kadın programlarında olanları hayretle izlediğini söyleyen ünlü şovmen, "RTÜK beni öpüp başına koysun. Her gün bu kadın programlarında bir sürü tuhaflık oluyor" dedi.



Mehmet Ali Erbil'den eşi Tuğba Erbil'e: Altın Kelebek'i almazsan eve gelme dedim

Eşi Tuğba Erbil in sunuculuğunu nasıl bulduğunu yine espirili bir dille yanıtlayan ünlü şovmen evde "Altın Kelebek'i almadan eve gelme" dediğini ve buna çok güldüklerini söyledi.



Tuğba Erbil: Avrupa Yakası'nı kaçırmam



Yüksel Aytuğ'un "Sizin evinizde neler izleniyor?" sorusunu Tuğba Erbil, "Mehmet Ali dizileri beğenmemeye odaklı, ben Avrupa yakasını çok başarılı buluyorum, hiç kaçırmam. Kalpsiz Adam da çok iyiydi ama maalesef bitti" diye yanıtladı. Mehmet Ali Erbil ise Avrupa Yakası'nın tekrara düştüğünü ve artık ilgi çekici olmaktan çok, sıkıcı olduğunu söyledi.



Beni Mustafa Altıoklar kandırdı



Yüksel Aytuğ'un "Çevirdiğiniz filmlerden 5 tanesi, uluslararası en kötü filmler sıralamasında ilk 100'e girdi. Zaten listede başka da Türk filmi yoktu. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? sorusuna Erbil, "500 kişi üzerinden yapılan istatistiklere itibar etmiyorum, Buna kim karar veriyor? Filmlerimin arasında bir tek 'Emret Komutanım Şah Mat' filmi gerçekten kötüdür, onda da Mustafa beni kandırdı" diye cevap verdi.



Tuğba Erbil: Ali Sadi, Sezin'in annesini "ablası" zannediyor



"Mehmet Ali Bey'in eski eşleri ve çocukları ile ilişkileriniz nasıl? sorusuna Tuğba Erbil, "Sürekli görüşüyoruz. Konu çocuklar olduğunda akan sular durur. 3 farklı anneden 3 çocuk var ve en ufak bir tatsızlık yaşamadık bugüne kadar. Çok sağlıklı bir ilişkimiz var, her şey olması gerektiği gibi. Oğlum Ali Sadi Sezin'in annesi Muhsine Hanım'a abla diyor" diye yanıt verdi.



Tuğba Erbil: Biz aşk evliliği yaptık



"Bu kadar çapkın biriyle evlenmeye nasıl cesaret ettiniz?" sorusuna Tuğba Erbil, "Hiç hesap kitap yapmadım, biz aşık olduk. İlk tanıştığımız andan itibaren Mehmet Ali bana güven verdi. Yarın ne olur bilemem ama Mehmet Ali'ye de kendime de çok güveniyorum" dedi. Aşkı taze tutmanın formülünü de karşısındakini özgür bırakmak, olduğu gibi kabul etmek ve evlilik içerisinde farklılıklardan keyif almak olarak açıklayan Tuğba Erbil, "Birbirimizi sıkıp bunaltmıyoruz, farklı yönlerimizden keyif alıyoruz" dedi.



Rüyamda Tuğbayla ayrıldığımızı görüyorum, kabustan uyanır gibi oluyorum



Eşi Tuğba Erbil'in enterasan bir vizyonu olduğunu söyleyen Erbil, "Tuğba kendini çok iyi yetiştirmiş, özgüven sahibi, manevi yönü de güçlü biridir, onunla evli olmaktan dolayı çok şanslıyım, hatta rüyamda ayrıldığımızı görüyorum, kabustan uyanır gibi kan ter içinde uyanıyorum" dedi.