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Ekonomi
Deutsche Welle

Yıllık maaşı 1 dolar

Faceboook’un kurucusu Mark Zuckerberg, şirkette sembolik bir ücret karşılığı çalışıyor. Zuckerberg’in yıllık maaşı 1 dolar.

01 Nisan 2014 14:00

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, aldığı maaş konusunda oldukça mütevazı. Şirket
tarafından açıklanan yıllık raporda, Zuckerberg'in geçen yıl şirketten sadece sembolik olarak 1 dolar
maaş aldığı ortaya çıktı.

Zuckerberg, bir önceki yıl ise maaş ve prim olarak 769 bin dolar almıştı. Bu, üst düzey bir yönetici
için oldukça düşük bir meblağ olarak değerlendiriliyor.

Facebook'un kurucusu, 1 dolarlık maaş planını bir yıl önce açıklamıştı. Zuckerberg, bu hareketiyle
hayatını kaybeden Apple kurucusu Steve Jobs ile rekabet ediyor. Jobs da şirkette neredeyse hiç
para almadan çalışıyordu.

Zuckerberg'in aslında maaşa ihtiyacı yok. Amerikan Forbes dergisi, genç işadamının şu anki
servetini 26 milyar 700 milyon dolar olarak tahmin ediyor.

Facebook'un dünya genelinde 1 milyar 200 milyon civarında kullanıcısı var. Instagram ve Whatsapp'
ten sonra ‘Oculus Rift’ adlı sanal gerçeklik oluşturan gözlükleri tasarlayan Oculus firmasını da satın
alan Facebook, büyümeye devam ediyor. Firmanın borsada işlem gören hisse senetlerinin de
değeri artıyor. Geçen yıl iki kat artışla 55 dolara çıkan hisseler bugün 60 dolardan işlem görüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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