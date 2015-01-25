'Yıllık cirosu 80 milyon liralık şirketim var, Charlie Hebdo katliamından sonra Fransa'ya vize alamadım'

Charlie Hebdo katliamından sonra AB ülkelerinin Schengen vizesi kurallarını sertleştirme kararı başvurulara yansıdı. İşadamı Sami Kızıldağ, kızını ve yeğenlerini Paris Disneyland’a götürmek için başvurduğu Fransız Konsolosluğu’ndan vize alamadı.

Paris’te 7 Ocak’ta hiciv dergisi Charlie Hebdo’ya saldırıyla başlayan ve 17 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırılarından sonra Fransa, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri içişleri bakanlarını toplantıya çağırmıştı. Bu toplantıdan, Schengen vizesinin kurallarının sertleştirilmesi kararı da çıkmıştı.

'Disneyland'a gidecektik'

Hürriyet'ten Gülden Aydın'ın haberine göre, teröre karşı sınırları kontrol altına almayı hedefleyen bu karar, Türkiye’de sonuç vermeye başladı. MESA Demir Çelik’in sahibi işadamı Sami Kızıldağ, 9 yaşındaki kızı ve ikiz yeğenlerini Paris Disneyland’a götürmek için başvurduğu Fransız Konsolosluğu’ndan “Size vize yok” cevabı aldı. Kızıldağ, şunları anlattı:

'Terörist muamelesi gördük'

“Şirketim 20 yıllık ve yıllık cirosu 80 milyon lira. Zaten vize koşulları, parmak izi alınması yeterince aşağılayıcıydı. Potansiyel hırsız ve soyguncu olarak görülüyorduk, şimdi de terörist muamelesi eklendi. Türklüğümden utandım. Bir de kızıma verdiğim sözü yerine getiremediğim için çok üzüldüm. Heyecanla bekliyordu. Bundan sonra Fransa’ya gitmeyi asla düşünmüyorum.”